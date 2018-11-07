Умер Франсис Ле 

Во Франции на 87-м году жизни умер композитор Франсис Ле, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мэра Ниццы Кристиана Эстрози.
Ле — лауреат премии "Оскар" за музыку к фильму "История любви", автор нескольких десятков саундтреков.
"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой из фильмов "Мужчина и женщина" и "История любви". Думаю о его семье и близких", — сказал Эстрози.
Причина смерти композитора не уточняется.