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Умер Франсис Ле
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Умер Франсис Ле 

Газета.Ru + ещё 7 40 минут назад
Фото: соцсети
Во Франции на 87-м году жизни умер композитор Франсис Ле, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на мэра Ниццы Кристиана Эстрози.
Ле — лауреат премии "Оскар" за музыку к фильму "История любви", автор нескольких десятков саундтреков.
"С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы, которому мы обязаны, в частности, музыкой из фильмов "Мужчина и женщина" и "История любви". Думаю о его семье и близких", — сказал Эстрози.
Причина смерти композитора не уточняется.
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