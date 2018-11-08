В Калининграде открыли синагогу

В Калининграде в 80-ю годовщину «Хрустальной ночи» открыли синагогу

Новая синагога на месте разрушенной в "Хрустальную ночь" 1938 года открылась в Калининграде при участии главного раввина России Берла Лазара, российских и зарубежных политиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Фасад здания, рассчитанного на 2 тысячи человек, повторит внешний вид синагоги Кёнигсберга , построенной в 1894 году и разрушенной при нацистах. Вновь отстроенная синагога будет функционировать под эгидой ФЕОР.

"Когда-то на этом месте стояла синагога Кёнигсберга, которая была сожжена в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. А позже остававшиеся в городе евреи были принуждены нацистскими властями демонтировать здание и расчистить площадку, где были построены бараки для ремесленников и специалистов, которых привозили из концлагерей на работу в городе", — заявил на церемонии открытия президент ФЕОР раввин Александр Борода.

"Надеюсь, что новая синагога станет местом духовного притяжения евреев всего региона. На протяжении многих веков именно религия и вера во Всевышнего обеспечивали основы нравственного воспитания людей, распространяли идеи любви к ближнему. Думаю, что открытие синагоги в Калининграде, первой за 80 лет, станет вкладом в укрепление межнационального диалога в регионе и будет способствовать улучшению атмосферы взаимопонимания и уважения к вере, к культуре, языку и традициям всех народов, населяющих нашу страну", — добавил он.

"Наша община в Калининграде — не только то, что есть сегодня. Это великолепная история, начавшаяся еще в Средние века; это люди, известные по всему еврейскому миру — раввины, философы, ученые с мировым именем. И то, что сейчас возвращается историческое здание синагоги, убедительно доказывает, что новое поколение готово возродить славу предков, славу общины", — заявил в свою очередь Лазар.

В здании синагоги будут расположены мужской и женский молельные залы, ритуальный бассейн, аудитории для занятий и многое другое. Там также будут проводиться образовательные программы для людей разного возраста, функционировать благотворительный центр, проходить общественные молитвы и религиозные иудейские праздники.

"Хрустальная ночь" или "Ночь разбитых витрин" произошла в ночь на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Только 9 ноября были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.

Главная синагога Кенигсберга (современный Калининград) в 1938 году.

Калининград (до 1945 года Кёнигсберг, столица немецкой провинции Восточная Пруссия) — единственное место в современной России, затронутое "Хрустальной ночью". Ежегодно здесь отмечается траурная дата ноября 1938 года, когда нацисты разорили и сожгли синагогу на острове Ломзе (сегодня остров Канта) неподалеку от кафедрального собора и выгнали еврейских детей из приютов.

Организаторами строительства новой синагоги выступили еврейская община Калининграда и некоммерческий Фонд восстановления Кёнигсбергской синагоги в Калининграде, учредителем которого стал Кацман. Первый камень в основание будущей синагоги был заложен осенью 2011 года, в июле 2013 года проект прошел госэкспертизу.