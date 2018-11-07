Пока вы спали: Коллекторы заинтересовались долгами по ЖКХ

Коллекторы заинтересовались долгами по ЖКХ

Коллекторы хотят чаще выбивать долги россиян за услуги жилищно-коммунального хозяйства. По данным «Коммерсанта», о намерении добиться этого в ходе круглого стола заявил глава агентского комитета «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Виктор Семендуев. По его словам, самостоятельно коммунальщики взыскивают долги неэффективно, а коллекторам эту работу передают редко. Поэтому НАПКА планирует создать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, чтобы заинтересовать поставщиков услуг ЖКХ.

Россиян предостерегли от продавцов-обманщиков

Роспотребнадзор объяснил на своем сайте, как россиянам не стать жертвами обмана при покупке товаров во время новогодних акций. В ведомстве отметили, что добросовестные продавцы доводят до сведения покупателей полные условия акции, к чему их обязывает закон «О защите прав потребителей». Продавцы четко формулируют цену товара и условия его покупки в рамках акции, а если акция предполагает предоставление скидки на последующие покупки, то это оформляется дисконтной картой, условия пользования которой также должны быть разъяснены клиентам.

Рыболовлева «разводят» на деньги

Задержание бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Монако может быть связано с желанием «ряда западных игроков отжать денег у российских предпринимателей», заявил Business FM политолог Константин Симонов . Он напомнил об имевшем место ранее задержании «по любопытному поводу» другого бизнесмена из России, Сулеймана Керимова , а также о том, как «по-тихому» он был отпущен. Симонов предположил, что и Керимова пытались «развести» на деньги.

«Российский бизнесмен воспринимается как относительно легкая нажива с точки зрения того, чтобы какими-то его деньгами поживиться», — уверен политолог.

Промежуточные выборы «накалили страсти» в США

Нынешние промежуточные выборы в США были отмечены «невообразимым накалом страстей», заявила Business FM адвокат из штата Флорида Эвелина Либхен. По ее словам, в новейшей истории Америки нет примеров более дорогих, «явочных» и «ожесточенных» выборов. Либхен сравнила «ощущения» от не самых важных промежуточных выборов с «ощущениями», которые наверняка возникли бы во время всенародного референдума по вопросу «выживания цивилизации».

США ужесточат санкции по делу Скрипаля

Санкции против России по делу шпиона Сергея Скрипаля будут ужесточены. Об этом, как сообщает Reuters, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт. Представитель ведомства напомнила, что американский закон о ликвидации химического и биологического оружия подразумевает ужесточение санкций в случае, если Россия не сумеет гарантировать отказ от использования химоружия, а она не сумела.