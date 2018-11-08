В России отменят прокатные удостоверения

Картины, которые будут показывать на международных фестивалях в России , смогут обойтись без прокатных удостоверений. Правда, при определённых условиях. Смотры должны длиться не менее трёх дней, показ каждого фильма пройти не более пяти раз, а жюри и конкурсная программа будут необязательными. Удостоверения планируют отменить и в случае показа фильмов в культурно-просветительских целях — музеями, выставочными залами, вузами. Соответствующий законопроект Госдума собирается рассмотреть в третьем чтении 8 ноября.

Все фильмы в гости к нам!

Автором инициативы стали депутаты во главе с председателем Комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской . Смягчить законодательство они решили в связи с уже подписанным президентом 4 августа законом о прокатных удостоверениях, которые теперь должны получать фильмы, участвующие в российских международных фестивалях.

Без прокатного удостоверения можно показывать лишь картины при наличии у кинофестиваля жюри и конкурсной программы, и при этом продолжительность мероприятия должна не превышать десяти дней, а показывать каждый фильм можно не более двух раз. Это смутило деятелей киноискусства, они посчитали, что закон слишком строг и помешает россиянам увидеть шедевры кинематографа. Депутаты к кинематографистам прислушались.

«Целый ряд фестивалей, прежде всего ретроспектив, столкнулись с необходимостью обзавестись конкурсами и жюри, чего у них никогда не было, соревновательная история не про них. Это приводит к необходимости получать прокатное удостоверение «на большинство лент любой ретроспективы», — объяснила Ямпольская, отметив, что минимальный срок проведения фестиваля составит три дня. «Чтобы не было однодневных фестивалей, когда можно показать всё что угодно и назвать это фестивалем», — уточнила глава думского комитета.

Когда документ рассматривался в первом чтении, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что правительственный закон, в который предлагается внести поправки, был принят совсем недавно. «В случае если мы приняли решение, а потом его вынуждены корректировать, причём в течение короткого срока, надо заслушивать авторов законодательной инициативы», — заметил спикер, добавив, что прорабатывать законопроекты нужно. «Спасибо Комитету по культуре, который оперативно отреагировал на обращения представителей киноиндустрии», — добавил Володин.

Минкультуры РФ нововведения поддерживают. Глава департамента кино Ольга Любимова сравнила поправки депутатов с отменой туристических виз. «По сути, мы отменили визы для иностранных кинематографистов и для отечественных заодно, которые участвуют в кинофестивалях, имеющих международный статус. У нас международный статус имеет подавляющее большинство фестивалей, а все остальные могут ими стать, если захотят», — сказала Любимова.

150 кинофестивалей ежегодно проводится в России, 110 из них — международные. Для этого необходимо просто написать соответствующее заявление в Минкультуры: если в программе принимает участие хотя бы один международный проект, включая страны СНГ, то фестиваль автоматически становится международным, даже самый маленький.

Не помогать надо, а просто не мешать

«Я абсолютно уверен, что тот закон, который был принят ранее, вполне мог просто убить фестивальное движение в России, и тогда наши зрители лишились бы возможности увидеть множество прекрасных кинокартин», — сказал «Парламентской газете» народный артист РФ, кинорежиссёр Владимир Хотиненко.

На вопрос, помогут ли поправки депутатов, Хотиненко ответил утвердительно и добавил, что сейчас уже главное не помогать, а просто не мешать. Дело в том, что изменения, предложенные депутатами, дадут возможность выдохнуть индустрии, которая с лета по этому вопросу находится в напряжённом состоянии.

А известный режиссёр и актёр Тигран Кеосаян признался, что с ракурса показов и небольших кинофестивалей в принципе на кино не смотрел никогда. Он напомнил, что любой фестиваль — это рынок. «Разумеется, нам надо сделать привлекательной возможность привезти в Россию ту или иную картину», — сказал кинорежиссёр «Парламентской газете». Он напомнил, что его коллеги по цеху всегда стремятся попасть на большие кинофестивали, потому что даже сам факт участия в них — это билет в прокатные сети и телевидения очень многих стран. «Вот насколько именно наша страна может обеспечить это западному продюсеру — вопрос», — добавил Кеосаян.