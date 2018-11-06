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В центре Пензы появилась скульптура «Пензяк толстопятый»
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В центре Пензы появилась скульптура «Пензяк толстопятый» 

РИА Новости + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Depositphotos / can400
Бронзовая скульптурная композиция "Пензяк толстопятый", идеей создания которой послужила история о великом русском полководце Александре Суворове, открыта во вторник вблизи сквера "Копилка сокровищ" в центре Пензы, сообщило областное правительство.
​"Идеей послужила история о великом русском полководце Александре Суворове, фраза которого "Молодцы, пензяки толстопятые!" была адресована пензенским солдатам. Согласно легенде, выходцы из-под Пензы при переходе через Альпы в 1799 году надели носки с двойной пяткой и благодаря этому не натерли ноги в отличие от других участников альпийского похода", — говорится в сообщении.
Скульптурную композицию, на которой в центре стоит полководец Суворов, а рядом с ним сидит пензенский "толстопятый" солдат, создали пензенский скульптор Герман Феоктистов и заслуженный художник РФ Валерий Кузнецов по инициативе губернатора Пензенской области при поддержке компании "Азия-Цемент".
"Малые архитектурные формы становятся неотъемлемой частью комфортной городской среды в нашем регионе. Думаю, что через такие объекты и наша молодежь, и те, кто приезжает в Пензенский край, будут больше узнавать об истории родного региона, о наших великих земляках", — цитирует губернатора области Ивана Белозерцева его пресс-служба.
Глава региона отметил, что новый арт-объект появился в Пензе без бюджетных вложений, благодаря меценатам. "Хороший пример того, как бизнес, который присутствует в регионе, вкладывает средства в его развитие", — добавил Белозерцев.
Он рассказал, что в 2019 году одной из главных задач в сфере создания комфортной городской среды в Пензе станет реконструкция Фонтанной площади, где на создание нового фонтана областные власти выделят 100 миллионов рублей.
"Будем любить, поддерживать и развивать наш город… Мы сделали за последние годы только первые маленькие шаги. Работы по благоустройству в областном центре, в муниципальных образованиях очень много. Надеюсь на то, что больше будет идей и предложений по созданию арт-объектов, комфортной городской среды для наших граждан", — отметил Белозерцев.
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