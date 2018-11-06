Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов перенес операцию на почке

"Все более-менее. Два часа под наркозом, привязан к капельницами и катетерам. Первый укол… после школы. За 45 лет. Детство возвращается", — сказал Венедиктов, уточнив, что операция была произведена на почке.

В октябре журналист также был экстренно прооперирован.

Алексей Венедиктов родился в 1955 году в Москве. Венедиктов — российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" с 1998 года, президент телекомпании "Эхо-ТВ" с 2002 года.