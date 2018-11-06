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Венедиктов перенес операцию
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Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов перенес операцию на почке 

ТАСС + ещё 3 29 минут назад
Фото: ТАСС
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прооперирован в Москве. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Все более-менее. Два часа под наркозом, привязан к капельницами и катетерам. Первый укол… после школы. За 45 лет. Детство возвращается", — сказал Венедиктов, уточнив, что операция была произведена на почке.
В октябре журналист также был экстренно прооперирован.
Алексей Венедиктов родился в 1955 году в Москве. Венедиктов — российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" с 1998 года, президент телекомпании "Эхо-ТВ" с 2002 года.
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