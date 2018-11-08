Росгвардия может получить новые полномочия

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В Госдуму внесли законопроект об охране школ только Росгвардией 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому Росгвардии предлагается осуществлять охрану образовательных организаций.
Проект (есть в распоряжении RT), который разработал член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, вынесен на рассмотрение экспертного совета «Единой России».
Соответствующую поправку в ФЗ «О войсках национальной гвардии России», по словам депутата, необходимо внести для того, чтобы избежать участившихся несчастных случаев в школах и техникумах. В пояснительной записке к законопроекту Вострецов добавляет, что только в 2018 году произошло сразу несколько нападений на общеобразовательные организации, к которым оказались не готовы существующие системы безопасности.
«Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество. При этом последствия чрезвычайных ситуаций в таких учреждениях часто бывают тяжёлыми и имеют широкий политический и общественный резонанс», — добавляет он.
17 октября в Керченском политехническом колледже четверокурсник Владислав Росляков привёл в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу с помощью охотничьего ружья по учащимися и сотрудникам колледжа. По последним данным, погиб 21 человек, более 50 человек пострадали.
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