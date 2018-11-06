Белые медведи заблокировали чукотское село

Около 20 белых медведей с детенышами обосновались у села Рыркайпий на Чукотке, ожидая подхода льда, сообщила уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова

«Сейчас у села отмечается скопление белых медведей — это и взрослые, и детеныши. Через наше село проходит миграционный путь медведей. Они ждут, когда придут или встанут льды», — цитирует Малахову РИА «Новости».

По ее словам, медведи иногда заходят в село из любопытства.

Малахова отметила, что в связи с изменением климата ледовый покров устанавливается позже.

Руководитель «Медвежьего патруля» села Рыркайпий Татьяна Миненко сообщила, что у села замечено около 20 хищников.

«В прошлом году медведи также собирались в этом районе в ожидании льдов, тогда их было поменьше», — сказала она.

Сотрудники «Медвежьего патруля» отпугивают медведей от села и организуют кормовые точки в отдалении.

«Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят», — сказала она.

Сельское поселение Рыркайпий Иультинского района находится на берегу Северного Ледовитого океана, недалеко от городского поселения Мыс Шмидта.

В июле в Елизовском районе Камчатки отстрелили двух медведей, разорявших местное кладбище.