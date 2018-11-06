Ещё
Белые медведи заблокировали чукотское село
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ

Белые медведи заблокировали чукотское село 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 20 белых медведей с детенышами обосновались у села Рыркайпий на Чукотке, ожидая подхода льда, сообщила уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова.
«Сейчас у села отмечается скопление белых медведей — это и взрослые, и детеныши. Через наше село проходит миграционный путь медведей. Они ждут, когда придут или встанут льды», — цитирует Малахову РИА «Новости».
По ее словам, медведи иногда заходят в село из любопытства.
Малахова отметила, что в связи с изменением климата ледовый покров устанавливается позже.
Руководитель «Медвежьего патруля» села Рыркайпий Татьяна Миненко сообщила, что у села замечено около 20 хищников.
«В прошлом году медведи также собирались в этом районе в ожидании льдов, тогда их было поменьше», — сказала она.
Сотрудники «Медвежьего патруля» отпугивают медведей от села и организуют кормовые точки в отдалении.
«Очищаем побережье от туш моржей, которые остаются на лежбищах. Договариваемся с администрацией, с военными, с гражданским населением, собираем туши погибших моржей и организуем несколько кормовых точек, медведи туда уходят», — сказала она.
Сельское поселение Рыркайпий Иультинского района находится на берегу Северного Ледовитого океана, недалеко от городского поселения Мыс Шмидта.
В июле в Елизовском районе Камчатки отстрелили двух медведей, разорявших местное кладбище.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Свердловский губернатор отреагировал на заявление чиновницы о ненужных детях В Госдуме поспорили с лидером «Ленинграда» об изнасиловании в Уфе Сломавшему шлагбаум врачу скорой предложили дать орден
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала263
Самая красивая девушка СНГ
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ111
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве45
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон210
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:19
Полицейский применил оружие в московском метро
Происшествия
03:58
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Политика
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
10:23
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
00:31
Украинского депутата поймали с фальшивыми евро
В мире Украина
00:37
Израиль пригрозил атаками на российские С-300
Ближний Восток В мире
03:58
Шнуров посвятил стих оскандалившейся чиновнице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение