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В Красноярске сделали скульптуру из сала
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В Красноярске сделали 30-килограммовую скульптуру из сала 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Администрация города Красноярск
В Красноярске в рамках фестиваля «День Сибирского подворья» была создана скульптура, полностью состоящая из кусков сала, сообщает «Комсомольская правда».
Фигура имеет вид цифры 80 — в честь 80-летия Октябрьского района, где проходило мероприятие. Ее вес составил 30 килограммов, высота — 120 сантиметров, ширина — 80 сантиметров.
На изготовление скульптуры ушло 20 булок хлеба, а сама она состояла из 800 маленьких бутербродиков. Издание отмечает, что произведение получило название «салбургер», посетители фестиваля съели его за несколько часов.
По данным на 2017 год, самый большой бутерброд из сала был приготовлен в городе Олешки Херсонской области Украины. Он был выполнен в форме трезубца и весил 200 килограммов.
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