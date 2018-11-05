Как государство вкладывается в детство

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких , отвечая на вопросы на встрече с гражданами, не слишком удачно высказалась на тему заботы государства о детях. News.ru выяснил, что же на самом деле делают власти для поддержания материнства и детства в стране.

«На сегодняшний день получилась так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать», — приводил ранее News.ru высказывание Глацких. Позже чиновница заявила, что её слова вырваны из контекста.

Так или иначе, но News.ru решил узнать о мерах господдержки в сфере материнства и детства, а также обсудить инцидент с Глацких с экспертами.

Поддержали рублём

Одна из первоочередных задач государства — стимулировать рождаемость. Об этом говорил неоднократно президент страны Владимир Путин ; такую же политику проводил и Дмитрий Медведев в бытность свою лидером государства. Для этого делалось и делается не так уж мало. Федеральные детские выплаты установлены в ст. 3 федерального закона № 81-ФЗ от 19.05.1995 г. Перечень основных государственных пособий семьям с детьми и их размер, установленный с 1 февраля 2018 года, выглядит примерно так:

Единовременные:

— пособие по беременности и родам за 140 декретных дней (не менее 43 615,65 рублей),

— выплата при постановке на учёт по беременности в ранние сроки (628,47 рублей),

— выплата при рождении или усыновлении ребёнка (16 759, 09 рублей),

— выплата жене военнослужащего (26 539,76 рублей);

Ежемесячные:

— по уходу за ребёнком до 1,5 лет (3142,33 — на первого и 6284,65 — на второго ребёнка и всех последующих),

— на ребёнка военнослужащего по призыву (11 374,18 рублей).

Кроме того, существуют ежемесячные компенсационные выплаты в период отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет в размере 50 рублей. Эти выплаты могут дополняться деньгами из бюджета регионов. Отдельной строкой идут пособия для малообеспеченных и многодетных семей.

В стране продлено действие программы «Федеральный материнский капитал». Как и ранее, государственные сертификаты выдаются однократно при рождении (усыновлении) второго или последующего ребенка, их размер по-прежнему составляет 453 026 рублей. Программа продлена до 2021 года, до конца 2019 года сумма выплаты индексироваться не будет.

Московские дополнительные выплаты

Граждане, проживающие в Москве , дополнительно могут претендовать на единовременные выплаты, связанные с рождением (усыновлением) ребёнка (на первого полагается 5 500, а на второго — 14 500 рублей; если рождается сразу трое (или больше) детей, то выплата составляет 50 000 рублей). Есть также региональная единовременная выплата на возмещение расходов по рождению (усыновлению) ребёнка. Кроме того, для семей, в которых ежемесячный доход не выше 1,5 прожиточных минимумов, установленных за 2 квартал предыдущего года, на каждого члена семьи (например, за 2-й квартал 2017 года составляет 18 742 рублей, в полуторном размере — 28 113 рублей), будет назначена ежемесячная выплата на ребёнка. Её размер привязан к региональному прожиточному минимуму, который постоянно корректируется.

Для москвичей предусмотрено ещё одно дополнительное единовременное пособие — для тех родителей, которым на момент рождения (усыновления) ребёнка не исполнилось 30 лет. На первого малыша выплачивается 71 500 рублей, за второго — 100 100 рублей, за третьего — 143 000. Оформляется в течение 12 месяцев с момента рождения. Ежемесячные федеральные пособия на ребёнка в Москве индексируются и в итоге выше в 2−3 раза.

Бесплатное образование

В статье 43 Конституции Российской Федерации , принятой в 1993 году, гражданам РФ гарантирована «общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях». С 1 сентября 2013 года в нашей стране действует новый Федеральный закон «Об образовании» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года). Им установлены уровни общего образования:

1. дошкольное образование;

2. начальное общее образование;

3. основное общее образование;

4. среднее общее образование.

Профессиональное образование разделяется на следующие уровни:

1. среднее профессиональное образование;

2. высшее образование — бакалавриат;

3. высшее образование — специалитет, магистратура;

4. высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.

Все перечисленные уровни, включая образование в ВУЗе — бесплатны, за исключением второго и последующих высших образований. Получение дошкольного образования может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев; начальное общее образование начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев, но не позднее достижения ребёнком возраста восьми лет.

В России детям также предоставляется дополнительное бесплатное образование — сюда входят многочисленные спортивные клубы (от шахмат и плавания до фехтования и дайвинга), а также разнообразные секции и кружки практически по всем видам искусств.

«Гладко было на бумаге…»

Помощь семьям с детьми со стороны государства есть, но она недостаточна. Например, пособие по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет всего 50 рублей и выглядит смехотворным. Предполагается, что мама ребёнка устроит его сразу же по достижении малышом 1,5 лет в детский сад и выйдет на работу. Но бесплатных детских дошкольных учреждений недостаточно, определить ребёнка в ясли не всегда просто: на данный момент, по мнению Олега Нилова, заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, число детей, для которых не нашлось места в яслях, превышает 230 тысяч. Несколько лет назад таких детей было 190 тысяч, сообщил Нилов агентству 19rus.info.

В недалёком будущем ситуация лишь ухудшится — претендентами на место в дошкольном детском учреждении станут те дети, с которыми могли бы сидеть бабушки-пенсионерки. Но, в связи с увеличением возраста выхода на пенсию, бабушки ещё какое-то время будут работать, а дети — сидеть дома с мамой или папой.

Депутаты предложили продлить ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет или до семи лет, если ребёнок лишён возможности посещать детский сад — например, в яслях и детских садах нет мест или в населённом пункте вообще нет государственных детских дошкольных учреждений. Однако этот законопроект не был одобрен Госдумой. Рассматривался он парламентариями 16 октября этого года. Как написало издание «РИА „Новый День“, депутаты отметили, что инициатива необходима, но денег на её воплощение в жизнь нет, поскольку затраты в этом случае составили бы более 236 млрд рублей.

Олег Смолин , член КПРФ , отметил, что в России сегодня самая бедная часть населения — не пенсионеры, а семьи с детьми.

News.ru в конце сентября размещал материал о размере пособий по уходу за ребёнком в разных странах.

Полина Ильина, частный практикующий юрист:

С момента рождения ребёнка предусматриваются как денежные выплаты, так и иные меры государственной поддержки. У матери после рождения ребёнка возникает право на единовременное пособие: в среднем по России оно составляет от 16 тысяч рублей — точные цифры зависят от региона, где работает мать. Эту сумму, как и декретные средства, выплачивает работодатель. В дальнейшем работодателю эти средства компенсируются из Фонда социального страхования. Также небольшую денежную выплату мать ребёнка получает за раннюю постановку на учёт — на сроке от 6 до 12 недель. Данные выплаты осуществляются при наличии справки от врача. На 30 неделе беременности женщина получает больничный на 4 месяца. Это два месяца до родов и два месяца после. Все это время женщина получает зарплату в полном объёме. Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет может получить либо мать, либо отец. Оно составляет 40% в размере среднемесячного заработка за последние два года, но не более 24 тысяч рублей. Если родитель работает в двух или трёх организациях по совместительству, то он может рассчитывать на выплаты только в одной организации. То есть, если вы работаете на двух работах и получаете в одной организации 60 тысяч рублей, а в другой — 40 тысяч рублей, ваши максимальные декретные будут составлять 24 тысячи рублей. Если мать работает по официальному договору, за ней сохраняется рабочее место до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Однако в период с 1,5 до 3 лет женщина фактически ничего не получает: есть крошечное пособие, например, в Тюменской области его размер составляет 57 рублей. Также предусматривается обеспечение натуральным питанием для трёх категорий граждан: беременных женщин с 12 недель до родов; кормящих матерей с рождения ребёнка до достижения ими 6 месяцев; детей до достижения ими возраста 3 лет. Питание предоставляется на основании заключения акушера-гинеколога, у которого наблюдается женщина, либо педиатра. В Москве такая услуга доступна, а в других регионах ситуация не столь безоблачная. Например, в Тюменской области молочных кухонь нет, и только малоимущие семьи могут рассчитывать на некую компенсационную выплату на обеспечение полноценным питанием. Также существует такой механизм, как материнский капитал. Но он предоставляется, начиная со второго ребёнка. Размер капитала фиксирован — 456 тысяч рублей. Последний раз он индексировался в 2015 году и заморожен до 2020 года, что является довольно непопулярным решением. Материнский капитал может быть потрачен только на те направления, которые прописаны в законодательстве, например: на улучшение жилищных условий, на обучение детей и т. п. Также и матери, и ребёнку положено бесплатное медицинское обслуживание, включая бесплатный массаж для ребёнка по медицинским показаниям.

Александр Асафов, политолог:

Чиновница, к сожалению, по всей вероятности, не в курсе, какие процессы идут в государстве. Так, в послании к Федеральному собранию, Владимир Путин много говорил о негативных демографических тенденциях, которые удалось преодолеть. В том числе, в первую очередь, за счёт государственной помощи. Президент говорил о том, что Россия в ближайшие шесть лет должна направить на охрану материнства и детства не менее 3,4 трлн рублей — это колоссальная сумма, и она на 40% больше, чем в предыдущие шесть лет. Поддержка позитивных демографических тенденций говорит о том, что государство очень много делает для материнства и детства. Слова Ольги Глацких — свидетельство того, что она пребывает в каких-то своих иллюзиях и абсолютно не в курсе того, что является основными задачами нашего государства. Если перефразировать её реплику, то государство ещё как должно детям и их матерям, и планирует вкладывать ещё больше, поскольку намерено инвестировать в своих граждан — основную ценность государства. Мы видим, что уровень понимания ситуации чиновниками не очень высокий, и уровень личного развития, видимо, тоже не очень высокий. Поэтому они позволяют себе такие высказывания. Но, учитывая уровень открытости нашего общества, такие фразы не остаются без последствий. Я хочу напомнить Глацких и таким, как она, что государство у нас вкладывает и в образование, и в другие различные процессы, связанные с детьми, подростками, молодёжью. Государство видит важнейшую задачу в том, чтобы рождалось как можно больше детей и собирается материально помогать и детям, и матерям. Обсуждается, насколько мне известно, законопроект о продлении декретного отпуска. Напомню также, что было принято решение по продлению программы материнского капитала, здесь также внесены коррективы. Предполагаю, что высказывание чиновницы — её личное оценочное суждение, которое расходится с реальным положением вещей.

Андрей Кочетков, экономист, ведущий аналитик:

»Открытие Брокер» Государство должно реализовывать все те принципы, что заложены в Конституции, а российская Конституция — весьма социально ориентированный документ. Государство должно отрабатывать налоги, которые мы платим в казну. Это касается и базовой коллективной медицины, общего и специального образования, обеспечения нормальных условий материнства и детства. Соответственно, какие-либо подобные разговоры — это показатель низкой квалификации чиновников. В любой политической системе государство является надстройкой над обществом, и никак иначе. Говоря конкретно о программах поддержки материнства и детства, можно сразу же вспомнить о таких вещах, как предоставление бесплатного жилья сиротам по достижению совершеннолетнего возраста, а также материнский капитал, который планируется увеличить к 2020 году.

Виталий Милонов, депутат Госдумы: