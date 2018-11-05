Ещё
Назван самый грязный город Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван самый грязный город Европы 

ТАСС + ещё 2 59 минут назад
Фото: Reuters
Согласно рейтингу Pollution Index 2018 Mid-Year, составленному сайтом numbeo.com, в тройку самых загрязненных города Европы вошли Тетово (Македония) с индексом 97,57, Неаполь (Италия) с индексом 84,61 и Скопье (Македония) с индексом 82,17.
Санкт-Петербург занял 17-е место с показателем 64,47, а Москва — 19-е с показателем 63,02.
Самые чистые европейские города — Хельсинки (Финляндия) с показателем 13,49, Рейкьявик (Исландия) с показателем 15,57, Цюрих (Швейцария) с показателем 16,42 и Стокгольм (Швеция) с показателем 16,62.
Рейтинг составлен на основе опроса пользователей сайта и представляет собой оценку общего загрязнения в городе.
Независимый сайт numbeo.com, публикующий статистические данные, главным образом, о стоимости жизни и потребительских ценах в различных странах, зарегистрирован в Сербии.
ТАСС: последние новости
В Росмолодежи назвали некорректными слова свердловской чиновницы о детях В Тверской области прошли похороны худрука Кимрского театра драмы и комедии Олега Лаврова Саратовский депутат похудел на 2 кг после первой недели "прожиточной диеты"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход свердловской чиновницы456
Отец изнасилованной девушки-дознавателя в тяжелом состоянии574
Израиль дал обещание после трагедии с Ил-20322
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы1104
Свердловская чиновница сделала заявление после скандала365
Видео
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
00:40
Минчанин отрезал палец после отказа в рассрочке
Происшествия
00:29
Под Нефтеюганском обрушился мост, есть погибшие
Происшествия Другое
01:02
Свердловская чиновница сделала заявление после скандала
Общество Политика
01:30
Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе
Общество Криминал
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
02:06
В Раде пригрозили оккупировать Россию
Украина В мире
01:00
Пугачева рассказала о своих «хитростях»
Шоу-бизнес
04:08
«Тайный муж» Фриске сделал заявление
Шоу-бизнес
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение