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В Константинополе назвали действия РПЦ «сатанинскими»
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В Константинополе назвали действия РПЦ «сатанинскими» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Экзарх Константинопольского патриархата в Турции митрополит Сотирий направил верующим Сиде и Антальи послание, в котором призвал выходцев из России игнорировать решение Московского Синода о прекращении евхаристического общения с Константинополем и назвал действия РПЦ «сатанинскими».
«Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями», — передает текст его послания «Интерфакс».
В своем послании он заявил, что никто не имеет права «вторгаться во внутренние вопросы другой епархии» и указывать, в каких храмах причащаться.
«Ни священнослужители, ни миряне не обязаны подчиняться указаниям других епископов, митрополитов или патриархов», — заявил митрополит Сотирий, назвав действия РПЦ «антиканоническими».
Между тем, на прошлой неделе глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей выполняет «заказ из-за океана», в рамках которого он должен «расчленить единую Русскую православную церковь».
В субботу Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве в развитие решений патриарха Варфоломея о признании раскольнических церквей «каноничными». В РПЦ заявили, что это соглашение не означает создания Украинской церкви.
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