В Константинополе назвали действия РПЦ «сатанинскими»

Экзарх Константинопольского патриархата в Турции митрополит Сотирий направил верующим Сиде Антальи послание, в котором призвал выходцев из России игнорировать решение Московского Синода о прекращении евхаристического общения с Константинополем и назвал действия РПЦ «сатанинскими».

«Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями», — передает текст его послания «Интерфакс».

В своем послании он заявил, что никто не имеет права «вторгаться во внутренние вопросы другой епархии» и указывать, в каких храмах причащаться.

«Ни священнослужители, ни миряне не обязаны подчиняться указаниям других епископов, митрополитов или патриархов», — заявил митрополит Сотирий, назвав действия РПЦ «антиканоническими».

Между тем, на прошлой неделе глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей выполняет «заказ из-за океана», в рамках которого он должен «расчленить единую Русскую православную церковь».

В субботу Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве в развитие решений патриарха Варфоломея о признании раскольнических церквей «каноничными». В РПЦ заявили, что это соглашение не означает создания Украинской церкви.