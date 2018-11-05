Свердловская чиновница сделала заявление после скандала

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Свердловская чиновница прояснила свои слова про молодежь 

Рамблер 3 часа назад
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что ее слова о молодежи, вызвавшие широкий резонанс, были вырваны из контекста.
"Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы" — заявила Глацких в комментарии «360».
Ранее в Сети появилось видео, где она призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития.
"Вам государство вообще — в принципе — ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать", — приводит слова Глацких РИА Новости.
По словам чиновницы, она не видела видео и не знает, что тиражируют в Сети. Она отметила, что отвечала на вопрос из зала на тему того, что государство мало делает для молодежи.
Власти отреагировали на заявление свердловской чиновницы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram, что не может согласиться со сказанным на опубликованной записи.
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