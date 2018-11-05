В РФ создан рейтинг аналогов зарубежных курортов

Сейшелы и Мальдивы: составлен рейтинг дублей зарубежных курортов в России

Найти в России необычные пейзажи, как две капли воды похожие на знаменитые зарубежные курорты, довольно просто, сообщает АТОР.

Мальдивы — Беляус

CC BY 3.0 / Kirill Flerov / Коса на Донузлаве

Белоснежные пляжи на уединенных островах посреди бескрайнего океана — вот что такое Мальдивы в представлении туриста. По аналогии с ними очень многие песчаные косы в Крыму тоже называют "русскими Мальдивами". Наиболее известна под этим именем коса Беляус или Донузлавская пересыпь, разделяющая Черное море и озеро Донузлав. Она находится в западной части Крыма в 60 километрах от Евпатории . Ее длина — 10 километров, ширина — 200 метров.

Беляус считается одним из лучших пляжей полуострова с идеальным белым ракушечным песком посреди бескрайних бирюзовых вод. Вода здесь достигает температуры 20°С уже в мае, а летом прогревается до 30°С.

Самое лучшее время для посещения "русских Мальдив" — вторая половина лета, когда нет сильных ветров. Добраться можно как на машине, так и на рейсовом автобусе из Евпатории или Симферополя до поселка Знаменского.

Сейшелы — Донцо

CC BY 3.0 / Kirill Flerov / Коса на Донузлаве

Свои "русские Сейшелы" есть в Ленинградской области. Так из-за уникального аквамаринового цвета воды называют озеро местные жители. А если учесть, что на его берегу лежит белоснежный песок, а в окрестностях растут орхидеи, то может показаться, что это и вправду другой континент.

На самом деле озеро Донцо — это бывший Кюрлевский карьер, в котором добывалась гажа — порошковый известняк для изготовления цемента. Здесь на поверхность выходят кембрийские голубые глины, которые и придают озеру тот самый уникальный цвет. Глины считаются лечебными и используются в косметологии.

Сегодня "русские Сейшелы" признаны региональным комплексным памятником природы "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо", в окрестностях которого обитают редкие виды луговых птиц и растут редкие степные растения.

Добраться до озера с комфортом можно только на автомобиле, поскольку сюда не ходит общественный транспорт. Дорога от Санкт-Петербурга займет 1,5–2 часа. Пляж достаточно дикий, поэтому коврики и зонтики придется везти с собой.

Бали — озеро близ Кыштымского карьера

CC BY 3.0 / Сергей Наруков / Каолиновый карьер

Это самый молодой отечественный дубль известного курорта. Находится "русский Бали" на Урале, близ города Кыштым в Челябинской области на месте бывшего каолинового карьера.

Искусственное озеро образовалось здесь после 2011 года, когда прекратилась откачка воды, и территорию стало затапливать грунтовыми водами.

Благодаря глине вода Кыштымского карьера приобрела удивительный бирюзовый оттенок, а берега стали похожи на белоснежный песок. Местные жители окрестили эти места российским Бали, хотя, конечно, в целом не очень похоже.

Добраться до "русского Бали" можно исключительно на автомобиле по проселочной дороге и только в теплую сухую погоду, поскольку проезд к нему считается техническим и после дождя здесь легко застрять.

Мертвое море — озеро Баскунчак

РИА Новости /Отдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области

За право называться "российским Мертвым морем" борются сразу несколько сверхсоленых озер в Астраханской, Оренбургской, Волгоградской, Курганской областях и Хакасии.

Самое известное среди них — озеро Баскунчак в Астраханской области. Соль отсюда везли еще по Великому шелковому пути в восьмом веке нашей эры.

Баскунчак — действительно мертвое море, его соленость составляет около 300 грамм на литр, а в озере нет никакой жизни, кроме бактерий. На его побережье имеются залежи лечебных глин, поэтому летом на озеро приезжает множество туристов.

Они останавливаются в местном санатории или просто проводят на берегу один день, купаясь в рапе (высококонцентрированном солевом водном растворе) и обмазываясь глиной. Добираться до Баскунчака лучше всего из Волгограда или Волжского.

Швейцария — Звенигород

РИА Новости/Вид на Саввино-Сторожевский монастырь, расположенный в двух километрах западнее Звенигорода

В России есть только одна подлинная Русская Швейцария — так называется деревня в Башкортостане, но по сути своей это сравнение по традиции относится к Звенигороду.

Холмистый ландшафт этой части Подмосковья чем-то и правда напоминает Швейцарию, а воздух считается идеально чистым, но все же Звенигород называют не "российской", а именно "Подмосковной Швейцарией".

Вокруг Звенигорода есть несколько горнолыжных курортов и пансионатов для лыжников с собственными трассами, а также два специализированных ведомственных пансионата. На территории одного из них действует собственная минеральная скважина, необходимая для бальнеологических процедур. Вода в ней очень эффективна при лечении ряда заболеваний.