Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе

«Шнуров как первичная язва при сифилисе. Как звездная сыпь при сифилисе. Просто симптом. Системное заболевание в обществе, которое потихоньку деградирует от некой матрицы ценностей к некой нравственной деформации», — приводит слова Милонова РЕН ТВ.

Шнуров опубликовал стихотворение, в котором использована нецензурная брань, в своём Instagram. Подозреваемых сотрудников правоохранительных органов музыкант сравнивает с животными.

«Русский секс как русский бунт — бесполезен, беспощаден, полувял он и ленив. Кто-то выйдет, кто-то сядет, ничего не изменив», — сочинил Шнуров.

Ранее News.ru рассказывал о том, что по подозрению в групповом изнасиловании были задержаны трое высокопоставленных полицейских. Результаты ДНК-экспертизы подтвердили факт насильственных сексуальных действий в отношении 23-летней сотрудницы уфимского отделения МВД.