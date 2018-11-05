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Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе
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Милонов сравнил Шнурова с язвой при сифилисе 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказал мнение касательно стихотворения лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Оно посвящено делу об изнасиловании девушки-дознавателя в уфимском отделении полиции.
«Шнуров как первичная язва при сифилисе. Как звездная сыпь при сифилисе. Просто симптом. Системное заболевание в обществе, которое потихоньку деградирует от некой матрицы ценностей к некой нравственной деформации», — приводит слова Милонова РЕН ТВ.
Шнуров опубликовал стихотворение, в котором использована нецензурная брань, в своём Instagram. Подозреваемых сотрудников правоохранительных органов музыкант сравнивает с животными.
«Русский секс как русский бунт — бесполезен, беспощаден, полувял он и ленив. Кто-то выйдет, кто-то сядет, ничего не изменив», — сочинил Шнуров.
Ранее News.ru рассказывал о том, что по подозрению в групповом изнасиловании были задержаны трое высокопоставленных полицейских. Результаты ДНК-экспертизы подтвердили факт насильственных сексуальных действий в отношении 23-летней сотрудницы уфимского отделения МВД.
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