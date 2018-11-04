В Новосибирске проходит фестиваль народов России

Сотни новосибирцев, несмотря на легкий мороз и небольшой снегопад, собрались в воскресенье праздновать День народного единства на фестивале культуры и традиций народов России . Основные праздничные площадки разместились на главной площади города — площади Ленина. Там собрались люди в ярких национальных костюмах и украшениях народов, населяющих Сибирь — татар, немцев, украинцев, передает корреспондент ТАСС

К началу фестиваля на площади многолюдно: гости, проходя через рамки металлодетекторов, и увидев, что празднование еще не началось — главная сцена пока что пустует — отправлялись к размещенным здесь же павильонам, демонстрирующим народные ремесла и национальные кухни. Всего таких павильонов на площади около 20 — они представляли немецкую, белорусскую, украинскую, казахскую, хакасскую, татарскую культуры.

Большой ажиотаж вызвала экспозиция старинного оружия, которую демонстрировали казаки.

"Экспозиция — это реконструкция оружия времен Великой Отечественной войны, оружие XVIII века, современное оружие, — рассказал ТАСС представитель Сибирского казачества Константин, показывая учебные автоматы и пистолеты, — Ребятишки могут ознакомиться, разобрать, подержать в руках, узнать историю нашего российского оружия".

Большой популярностью пользовались павильоны с украинской кухней. Их организаторы считают, что именно еда способна сделать ближе народы, проживающие в России. В одном из павильонов гостей угощают драниками, котлетами по-киевски и бутербродами с грудинкой, в другом посетителей ждут пирожки с разнообразными начинками, а также блины со сметаной.

Сила в единении

В другой части площади, справа от главной сцены, разместились павильоны Новосибирского областного Русско-немецкого дома. Здесь представлены предметы интерьера, немецкая национальная живопись, традиционные блюда. Среди предметов — старинная вафельница и необычная маска мифического существа, похожего на черта. "Это маска ряженого, ее надевали люди, когда провожали зиму, чтобы отгонять злых духов, демонов зимы", — рассказала ТАСС Виктория Беляева, начальник отдела культуры Новосибирского областного Русско-немецкого дома.

Один из последних павильонов в ряду — экспозиция культуры сибирских татар. Здесь гостям предлагают примерить национальные костюмы, сфотографироваться на фоне предметов быта и разнообразных угощений.

"Мы представляем культуру чатских татар — сибирских татар, которые проживали на данной территории до освоения Сибири русскими. Здесь показано, как жили, что сохранили: национальные костюмы, стряпня — все это сохранилось испокон веков, — рассказал ТАСС имам мечети татарской деревни Юрт-Ора Навиль Шагабутдинов. — В русском народе течет кровь всех: и татар, и чувашей, всех. Вот благодаря этой общей крови Россия всегда будет сплоченной", — сказал он.

О сплочении и единении на фестивале говорили много. "Более чем за тысячелетнюю историю в судьбе России было много переломных моментов, но благодаря духовной силе и единению вокруг веры Россия всегда возрождалась после смуты, это во многом благодаря и Русской православной церкви . Мы все помним, как наши предки шли против врагов с девизом "За веру православную и Русь Великую". Сегодня наша сила в единении", — сказал на открытии фестиваля, поздравляя горожан с праздником, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло