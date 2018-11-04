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На Мальдивах открылся первый в мире подводный отель
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Посреди пучины: на Мальдивах открылся первый в мире подводный отель 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
На Мальдивах открылся подводный отель для искателей острых ощущений и обладателей солидных состояний. Ночь, проведенная посреди морской бездны, обойдется в 50 тысяч долларов США, сообщает «МИР 24».
Вилла под названием «Коралл» аккуратно вписана в островной риф. У нее есть надводный и подводный этажи. Последний расположен на глубине пяти метров и имеет панорамный вид на океан.
А если от созерцания морских жителей разыграется аппетит, можно подняться в столовую и отведать морепродуктов с видом на земные чудеса.
Отель рассчитан на девятерых гостей. Его строительство обошлось в 15 миллионов долларов.
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