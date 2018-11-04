Посреди пучины: на Мальдивах открылся первый в мире подводный отель

На Мальдивах открылся подводный отель для искателей острых ощущений и обладателей солидных состояний. Ночь, проведенная посреди морской бездны, обойдется в 50 тысяч долларов США, сообщает «МИР 24».

Вилла под названием «Коралл» аккуратно вписана в островной риф. У нее есть надводный и подводный этажи. Последний расположен на глубине пяти метров и имеет панорамный вид на океан.

А если от созерцания морских жителей разыграется аппетит, можно подняться в столовую и отведать морепродуктов с видом на земные чудеса.

Отель рассчитан на девятерых гостей. Его строительство обошлось в 15 миллионов долларов.