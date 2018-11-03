Умер Олег Лавров

Умер народный артист России Олег Лавров

О смерти актера и режиссера на 71 году жизни стало известно сегодня. Как сообщает Tverigrad.ru, Лавров был болен сахарным диабетом. Несколько дней назад он впал в кому. Спасти его не удалось.

Похоронят Олега Лаврова на кладбище в его родном городе Кимры Тверской области. Прощание с артистом пройдет в понедельник в Кимрском драмтеатре.

Олег Лавров родился в октябре 1948 года. Окончил курс на режиссерском факультете в Московском институте культуры, работал в областном театре драмы Москвы, снимался в кино. Широкой публике Лавров известен по роли в фильме «Кот в мешке».

Затем артист вернулся в Кимры. После этого вся его творческая жизнь была связана с Тверской областью. Сначала был актером, а в начале 90-х стал главным режиссером местного драматического театра.