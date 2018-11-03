Ещё
Умер Олег Лавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер народный артист России Олег Лавров 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: https://www.instagram.com/kslavrova/
Умер народный артист России, режиссер Олег Лавров.
О смерти актера и режиссера на 71 году жизни стало известно сегодня. Как сообщает Tverigrad.ru, Лавров был болен сахарным диабетом. Несколько дней назад он впал в кому. Спасти его не удалось.
Похоронят Олега Лаврова на кладбище в его родном городе Кимры Тверской области. Прощание с артистом пройдет в понедельник в Кимрском драмтеатре.
Олег Лавров родился в октябре 1948 года. Окончил курс на режиссерском факультете в Московском институте культуры, работал в областном театре драмы Москвы, снимался в кино. Широкой публике Лавров известен по роли в фильме «Кот в мешке».
Затем артист вернулся в Кимры. После этого вся его творческая жизнь была связана с Тверской областью. Сначала был актером, а в начале 90-х стал главным режиссером местного драматического театра.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Террористы приедут в Москву на переговоры398
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей622
Названа причина крушения Миг-29М в Египте28
Михалков разоблачил Филарета335
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие242
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
01:18
Драка за насильника: в Уфе обнаружен любовный треугольник
Происшествия Статьи
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Стюардесса рассказала о закатившем скандал Николаеве
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение