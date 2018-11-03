Михалков разоблачил Филарета

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Никита Михалков рассказал о двойной жизни Филарета 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кинорежиссер Никита Михалков рассказал о двойной жизни предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.
"Посмотрим на Филарета. Двойная жизнь: гражданская жена, трое детей, которых заставляют называть его "владыка". Он это скрывает… Филарет организует автокефальную церковь, хотя сам за два года до этого говорил, что автокефалия не дает права ни причащать, ни отпевать, ни крестить — ничего не дает права делать, она нелегитимна! И, значит, тысячи людей, которые за ним пошли, обмануты. После предания анафеме он пишет покаянное письмо и через полчаса его дезавуирует…", — отметил Михалков.
"Вот путь человека, в руках которого десятки тысяч верующих людей на Украине. И все ради только того, чтобы надеть куколь! Вот уровень бесовщины! А ведь именно на этих людях — жадных до денег и власти — наши коллеги с Запада строят свою политику. Их руками разрывают нашу душу, их руками разрывают наши страны", — рассказал режиссер.
Никита Михалков перенес операцию в больнице
По традиции, накануне Дня народного единства гостем специального выпуска программы "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр" стал режиссер, народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Эфир в субботу, 3 ноября, в 22:20.
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