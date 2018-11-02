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Пока вы спали: Послание Путина миру
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Пока вы спали: Послание Путина миру 

Рамблер 50 минут назад

Послание Путина миру

Речь президента России Владимира Путина на Всемирном русском народном соборе — его попытка сформулировать российское послание остальному миру. Так ее интерпретировал автор «Взгляда». По мнению журналиста, в своем выступлении Путин воспротивился «движению катка глобализации» и призвал строить новый миропорядок на основе «многоликой сложности» разных цивилизаций и их равенстве.
«Каждый за себя, и при этом все вместе против тех, кто уверен в своем праве пасти и учить народы», — имел в виду Путин, полагает он.

В России хотят запретить рэп

Многие российские рэперы пропагандируют сатанизм, экстремизм, наркоманию, самоубийства и измену родине, поэтому их концерты должны быть запрещены. Такое мнение, как сообщает РИА Новости, в письме генпрокурору высказал депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров. «Мрачнейшим» явлением российского рэпа Петров назвал батлы, во время которых можно наблюдать «конфликты, драки, распространение наркотиков и запрещенных законом предметов». Их он также призвал запретить до «нормализации ситуации в молодежной среде».

Бедняки в России богатеют в 10 раз быстрее богачей

Доходы беднейших россиян в 1994-2015 годах росли в 10 раз быстрее доходов богатейших. Об этом, как сообщает «Коммерсант», свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка. Согласно им, за период с 1998 по 2004-й доходы беднейших россиян выросли на 165%, в 2004-2009 годах — на 100%, в 2009-2015 годах — на 25%. При этом объясняют это в ВБ не качеством государственной политики по перераспределению доходов, а тем, что рост экономики оказался ростом в пользу бедных.

Нефть валится вслед за фондовыми рынками

Нефтяные котировки упали до двухмесячного минимума, сообщают «Вести. Экономика». В ходе вчерашних торгов стоимость барреля нефти марки Brent упала до 73 долларов. Ранее ниже 74-х Brent стоила два с половиной месяца назад — 22 августа. Издание затруднилось назвать единственную причину удешевления «черного золота».
«Скорее, цены на нефть весь октябрь просто падали вместе с фондовыми рынками», — предположил автор публикации.

ЦБ обеспокоился торговлей наличностью

Центробанк России обеспокоился малым бизнесом, торгующим наличностью. По данным «Коммерсанта», с недавних пор ЦБ требует от банков борьбы с торговцами наличными, которые таким образом помогают ее покупателям не отражать часть доходов в отчетности. Согласно статистике Банка России, торговля наличными в 2017 году составляла 29% объема транзитных операций повышенного риска.
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