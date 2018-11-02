«Гадости и фантомные боли»: Ефремов поставил России диагноз

Российский актер Михаил Ефремов в ходе интервью киевской радиостанции «Новое время» поделился своими соображениями о нынешнем положении дел в стране.

«Россия погрузилась в империалистический морок и испытывает фантомные боли по потерянным после развала СССР территориям», — заявил Ефремов.

Актер добавил, что из 15 бывших союзных республик только в России не отмечают День свободы и независимости..

Эпоху перестройки сын Олега Ефремова назвал периодом феноменального ощущения, отметив, что, несмотря на то, что он прожил в СССР долгое время, надеется, что в нем самом «мало советского». На вопрос о том, как Ефремов «вытравливал из себя советское», актер посоветовал посмеяться, назвав улыбку первой защитной реакцией.

Михаил также отметил, что после 2014 года на Украине ничего не поменялось.

«Да, тяжело, конечно, нелегко, вы развиваетесь и развиваетесь. Вам еще бы победить коррупцию, но это невозможно. Потому что коррупция — мать родна», — смеясь, заявил он.

Украинский журналист в разговоре с Ефремовым назвал НТВ «желтым каналом», а Первый канал — «людоедским» и «закручивающим гайки». Михаил на это ответил, что к передаче «Жди меня», которую он вел, «это не липло».

Интервью киевской радиостанции длилось долго, обсуждались разные темы, а Ефремов во многом не соглашался с собеседником. Однако СМИ Украины оценили слова российского актера по-своему — «много гадостей», «полил свою страну грязью в прямом эфире».

Российский ведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на высказывание актера, передает ФАН. По словам Соловьева, Россия в настоящий момент возрождается, и если Ефремову происходящее кажется «мороком», то ему следует лично съездить в Крым.

«Если ему это кажется фантомами, советую ему съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они», — заявил Соловьев.

Он заявил, что у Ефремова есть право на собственное видение того, что происходит.

«Его право считать так, как он считает. Многие считают совсем иначе», — добавил Соловьев.

Ефремов неоднократно вызывал шквал негативной критики в соцсетях своими высказываниями об отношениях между Киевом и Москвой.

«Был неплохой актер, Михаил Ефремов, и не стало! Появился злобный русофобский полуполитик, полу (еще) артист! И если ему не нравится в России, пусть остается в Киеве!», «И вот отец его, Олег Ефремов — в который раз перевернулся в гробу» — пишут пользователи твиттера.

Ранее Ефремов предлагал России отдать Крымский мост Украине, чтобы расплатиться за присоединение полуострова, чем вызвал широкий резонанс как среди коллег артиста по художественному цеху, так и среди разных политиков.

Слова Ефремова были восприняты большинством всерьез и негативно. Народный артист СССР Василий Лановой посоветовал «этому нашему крупному деятелю подлечить немножко мозги».

Назвавший себя «украинским хохлом» Лановой выразил надежду, что «все в его родной Украине закончится благополучно», хотя «происходящее все годы после госпереворота» его беспокоит.

По мнению знаменитого циркового артиста Аскольда Запашного, в словах Ефремова нет ничего, кроме эпатажа.

Дрессировщик не очень понимает ситуацию, когда лидеры общественного мнения делают такие «крайне либеральные выпады» в соответствии со своей формой справедливости. При этом Запашный убежден, что у любого человека есть право на свое мнение.

Тогда за актера вступился скончавшийся этим летом Иосиф Кобзон

«Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка!» — пояснил народный артист СССР.

Слова о том, что нужно передать Украине мост и бесплатно поставлять ей газ, чтобы примирить наши страны, Ефремов сказал во время интервью журналисту Юрию Дудю.

Кобзон был убежден в том, что предложение Ефремова невозможно расценивать иначе как шутку.

«Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли?» — пояснил Кобзон.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не хотел бы комментировать слова Ефремова.

«У нас свобода слова и каждый может говорить то, что считает нужным. Михаил — талантливый актер, у него есть свое право на видение того, что происходит. Кому-то это кажется «мороком и фантомными болями», а кому-то — возрождением России. Если ему это кажется фантомами, советую ему съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они», — отметил он в интервью ФАН.

В свою очередь, актер актер Марат Башаров не стал комментировать слова своего коллеги, поскольку, как признался в эфире НСН, не разбирается в этой теме, однако не видит ничего зазорного в таких высказываниях.