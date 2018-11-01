Ефремов рассказал Украине о «мороке» России

Михаил Ефремов сделал заявление на украинском радио

Актер Михаил Ефремов заявил, что Россия погрузилась в «империалистический морок». Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на беседу артиста с ведущим украинского радио «Новое время».

По мнению Ефремова, сейчас Россия «испытывает фантомные боли» из-за территорий, потерянных после развала СССР.

Также он заявил, что происходящее в стране зачастую связано с фигурой главы государства.

«Когда Брежнев был — Россия была одна, когда Горбачев — другая, более говорливая, когда Ельцин был — был спирт «Рояль» и водка «Распутин», ну, а сейчас — спорт, дзюдо и горные лыжи», — процитировало актера «Ура.ру».

Ранее Ефремова критиковали за заявления в интервью Юрию Дудю на шоу «вДудь». Тогда актер сказал, что для примирения с Украиной нужно отдать Крымский мост и поставлять бесплатный газ 10-15 лет. Актер добавил, что его слова — сарказм, но их «переврут и сделают как надо».

После этого интервью Ефремов попал в «крымское досье». В Общественной палате Крыма заявили, что в список вошли деятели, «не признающие выбор крымчан» и оскорбляющие тем самым жителей полуострова.