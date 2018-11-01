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Уволенной после звонка на «Первый канал» санитарке предложили работу
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Уволенной после звонка на «Первый канал» санитарке предложили работу 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санитарке Светлане Адаменко, которую уволили после жалоб в программы «Первого канала», предложили вернуться на старую работу. Об этом сама женщина рассказала «Ура.ру».
По словам Адаменко, восстановиться в Звериноголовской центральной больнице ей предложила директора департамента здравоохранения Курганской области. Санитарка согласилась вернуться на прежнее место. Когда она сможет приступить к работе, пока неизвестно.
По данным «Ура.ру», Адаменко уволили с должности санитарки рентгенкабинета из-за ее звонков в программу «Мужское/женское» и другие передачи. Женщину и нескольких ее коллег понизили из санитарок в уборщицы. На тот момент МРОТ составлял десять тысяч 912 рублей 15 копеек, но им платили 6800 рублей.
Адаменко рассказала, что после огласки больницу посетил куратор от департамента здравоохранения региона. Он сказал, что немедленно уволил бы ее, чтобы не звонила «куда попало».
В конце мая она стала единственным сотрудником больницы, уволенным по сокращению штата. В рентгенкабинете она проработала восемь лет, а для ухода на льготную пенсию достаточно семи с половиной лет стажа.
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