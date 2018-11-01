В Казань приедет трехмиллионный турист

Столица Татарстана в праздничную ноябрьскую неделю примет трехмиллионного с начала года туриста, которым стала москвичка Дарья Чепур, победившая в акции "Стань трехмиллионным туристом Казани ", сообщает мэрия Казани.

"В Казани определили трехмиллионного туриста — им стала москвичка Дарья Чепур, которая приедет в город 9 ноября. Имя победителя акции "Стань трехмиллионным туристом Казани" выбрали сегодня с помощью лототрона. Она уже была в столице Татарстана минувшим летом, но не успела увидеть все достопримечательности", — говорится в сообщении.

Всего в акции приняли участие 316 человек из 94 городов, которые отправляли анкеты на специально созданный для акции сайт в течение октября. В качестве подтверждения того, что гость планирует побывать в Казани в первых числах ноября, необходимо было прикрепить фото билета до столицы Татарстана. Поводы для посещения Казани оказывались самыми разными — к примеру, один из участников акции решил сделать здесь предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Все поступившие на конкурс заявки были помещены в лототрон, из которого директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова и достала конверт с именем победителя.

Для юбилейного гостя, как отмечается, подготовлена интересная двухдневная программа и масса сюрпризов. Она сможет не только прогуляться по самым известным туристическим объектам города, но и увидеть Казань с воздуха и с воды — в частности запланированы полет на вертолете и речная прогулка по Казанке.

Санникова напомнила, что культурную программу и основные угощения для трехмиллионного туриста придумали сами казанцы — специально для этого было организовано голосование за самые интересные туробъекты и самые вкусные блюда татарской национальной кухни.

Горожане решили, что юбилейный гость Казани должен попасть в музей "Городская панорама" и музей чак-чака, увидеть Кремлевскую набережную, а также сходить в театр имени Г. Камала. Из национальных блюд гостье советуют попробовать тутырму из конины, суп кулламу по-деревенски, азу по-татарски, вак балиш, губадию и кисломолочный напиток катык.

Санникова также описала портрет среднестатистического казанского туриста. По ее словам, чаще всего Казань посещают девушки в возрасте 25-35 лет, порядка 60% туристов посещают город впервые, а около 40% — второй раз. Основная активность посещаемости приходится на лето и вторую половину весны. Туристы предпочитают путешествовать в компании друзей или с семьей. Среди причин приезда наибольший процент набирают достопримечательности и культурная программа.