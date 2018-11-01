Кому станет проще получить российское гражданство?

Новая Концепция государственной миграционной политики упрощает процедуру получения российского гражданства и направлена в первую очередь на привлечение соотечественников из-за рубежа. За последние шесть лет российское гражданство получили более миллиона человек, из них около половины — в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

Марина с мужем два года назад переехали из Казахстана Омск . Они воспользовались как раз этой программой. Но оказалось, что это совсем не просто. На то, чтобы получить гражданство, ушло полтора года. Паспорта они получили только этой весной, рассказывает Марина:

«Мы там чуть ли не ночевали, чтобы подать документы. Как вспоминаю, просто содрогаюсь, очень тяжело. Кто-то пролезает, скандалы. Но мы благополучно получили спустя, наверное, месяца четыре эту программу. И остался последний этап — подать уже на собственно гражданство. Там уже по записи. Мы свою очередь ждали два месяца. В итоге подали документы, там все без проблем. Потом прошло три месяца, наш ответ не пришел, его задержали еще на две недели. И только после всего этого мы получили заветный паспорт».

«Меня за два административных нарушения, которых я не совершал, но мне не удалось это доказать, лишили сначала разрешения на временное проживание, лишили статуса соотечественника и вследствие чего не дали гражданство, и меня выгнали из России. Хотя у меня здесь уже была семья, родилась дочка. И мне пришлось уже по супруге делать гражданство, я был три года в браке».

Дело тогда дошло до прокуратуры и столичного начальства. Но выяснилось, что статус соотечественника можно получить лишь один раз. Поэтому пришлось искать выход из положения.

Программой воспользовались очень мало людей как раз из-за сложности таким способом получить российское гражданство, утверждает президент фонда «Миграция XXI век», экс-замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин

Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция XXI век», экс-замдиректора ФМС: «Программа переселения соотечественников оказалась не очень хорошо сделана. Ей воспользовались очень-очень мало людей: за десять лет 700 тысяч человек — это очень мало. Если мы говорим о 10 миллионах, которые там находятся, такими темпами они никогда не переедут. По другим каналам переехали примерно три миллиона. Кто каким способом мог, таким и получал, в том числе и за счет браков».

В России добиваются гражданства не только русские, но и представители других народов. Правда, статистика по национальностям не ведется, говорит председатель исполкома «Форума переселенческих организаций» Лидия Графова

Лидия Графова, председатель исполкома «Форума переселенческих организаций»: «Мы бы хотели, чтобы это действительно были представители русского мира, у которых нигде нет родины, кроме России. К сожалению, так не получается. Получают российское гражданство очень много представителей титульных наций тех республик, у которых другая родина — Таджикистан, Киргизия. А вообще, поток желающих жить в России всегда был из Украины и Казахстана».

Украинцев, наряду с казахами, белорусами и киргизами, теперь не заставляют отказываться от прежнего гражданства. Украинские власти просто не давали соответствующих документов. А соотечественники смогут воспользоваться новым законом о носителях русского языка, по которому получить гражданство можно будет по упрощенной схеме.

Благодаря изменениям в Концепции миграционной политики, как сказал президент, будут сформированы более комфортные условия для переселения в Россию соотечественников и созданы четкие правила по въезду и получению права на проживание.