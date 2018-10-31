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Россияне верят в рубль
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«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ

Россияне верят в рубль 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Курс доллара не превысит 70 рублей к Новому году, уверены 46% россиян, опрошенных аналитической службой портала Рамблер.
По мнению 38% их соотечественников, к 31 декабря американская валюта будет стоить больше 70 рублей, а 16% и вовсе полагают, что цена одного «американца» перед началом 2019 года превысит 80 рублей.
В опросе приняли участие 1812 человек.
Согласно курсу, который Центральный банк России установил на сегодня, один доллар стоит чуть более 65,7 рубля.
На прошлой неделе начальник управления операций на фондовом рынке России компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко заявил «Российской газете», что к Новому году доллар может подорожать до 70-75 рублей.
По словам экономиста, причиной этого может стать вероятное падение стоимости нефти. Тем не менее Ващенко отмечал, что в настоящее время нефтяные котировки влияют на курс российской валюты минимально.
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