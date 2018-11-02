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Участник спора о «макарошках» показал свое меню
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Саратовский депутат, питающийся на 3,5 тысячи рублей, показал свое меню 

РИА Новости + ещё 69 1 час назад
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший питаться в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, показал РИА Новости фотографии и видео своего питания.
Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании областной думы о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.
Депутат ранее рассказал, что в его меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. Бондаренко отмечал, что минимальный выбор продуктов не позволяет сделать разнообразным меню, а сам он за неделю похудел более чем на два килограмма.
На фотографиях, предоставленных РИА Новости, Бондаренко запечатлел на одной тарелке три половинки вареного вкрутую яйца, а на другой тарелке — кашу с молоком. На видео депутат зафиксировал приготовленный ужин из приобретенных на этой неделе продуктов — лука, моркови, картофеля и курицы.
"В целом получилось неплохо, очень даже вполне, но в силу того, что продуктов мало, я думаю, что этого всего мне дня на два хватит, наверное", — прокомментировал на видео Бондаренко.
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