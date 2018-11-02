Участник спора о «макарошках» показал свое меню

Саратовский депутат, питающийся на 3,5 тысячи рублей, показал свое меню

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Бондаренко (@bondarenko_blog) 1 Ноя 2018 в 9:13 PDT Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании областной думы о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Депутат ранее рассказал, что в его меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. Бондаренко отмечал, что минимальный выбор продуктов не позволяет сделать разнообразным меню, а сам он за неделю похудел более чем на два килограмма.

На фотографиях, предоставленных РИА Новости, Бондаренко запечатлел на одной тарелке три половинки вареного вкрутую яйца, а на другой тарелке — кашу с молоком. На видео депутат зафиксировал приготовленный ужин из приобретенных на этой неделе продуктов — лука, моркови, картофеля и курицы.