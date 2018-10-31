Ещё
Фонд президентских грантов проведет три конкурса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ

Кириенко: в 2019 году Фонд президентских грантов может провести три конкурса 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Фонд президентских грантов в 2019 году может провести три конкурса для оказания поддержки социально значимым проектам некоммерческих организаций (НКО), сообщил в среду первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко.
"Мы ставим сейчас перед Фондом и экспертным советом задачу в следующем году впервые попробовать успеть провести три конкурса для того, чтобы в конце 2019 года уже провести конкурс на 2020 год. Чтобы реализация проектов началась уже с 2020 года", — цитирует Кириенко РАПСИ.
В рамках второго в этом году конкурса Фонда президентских грантов состоялось заседание Координационного комитета, по итогам которого будет опубликован список победителей.
По предварительным данным, на победу претендуют 2022 НКО, запросивших поддержку на общую сумму 4,69 миллиарда рублей.
В Фонде рассматривают возможность увеличить объем поддержки с 4,35 до 4,69 миллиарда рублей за счёт экономии на административных расходах.
Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов поступило 9843 заявки, из которых на независимую экспертизу было направлено 9034 проекта.
Газета.Ru: последние новости
Виктория Скрипаль не смогла связаться с Петровым и Бошировым Скончался писатель Анатолий Гладилин Путин назвал цели концепции миграционной политики России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мила Туманова умерла от рака44
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ132
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла155
На арестованном в США судне умер россиянин5
Лайнер с больным пассажиром не долетел до Москвы
Видео
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
00:42
Суд снял арест: куда пойдут миллионы Улюкаева
Общество Статьи
01:01
Умер Эдуард Митницкий
Украина В мире
03:29
Мила Туманова умерла от рака
Шоу-бизнес Другое
01:37
Доренко обвинили в сексизме за «голую грудь»
Общество
00:29
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ
Происшествия Статьи
00:59
Лободу выписали из больницы
Шоу-бизнес
05:29
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение