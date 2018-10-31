Фонд президентских грантов проведет три конкурса

Кириенко: в 2019 году Фонд президентских грантов может провести три конкурса

Фонд президентских грантов в 2019 году может провести три конкурса для оказания поддержки социально значимым проектам некоммерческих организаций (НКО), сообщил в среду первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко.

"Мы ставим сейчас перед Фондом и экспертным советом задачу в следующем году впервые попробовать успеть провести три конкурса для того, чтобы в конце 2019 года уже провести конкурс на 2020 год. Чтобы реализация проектов началась уже с 2020 года", — цитирует Кириенко РАПСИ.

В рамках второго в этом году конкурса Фонда президентских грантов состоялось заседание Координационного комитета, по итогам которого будет опубликован список победителей.

По предварительным данным, на победу претендуют 2022 НКО, запросивших поддержку на общую сумму 4,69 миллиарда рублей.

В Фонде рассматривают возможность увеличить объем поддержки с 4,35 до 4,69 миллиарда рублей за счёт экономии на административных расходах.

Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов поступило 9843 заявки, из которых на независимую экспертизу было направлено 9034 проекта.