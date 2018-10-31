Колумбийка ушла в порноактрисы после жизни в монастыре

Колумбийка Юди Пинеда после восьми лет, проведенных в монастыре, решила стать порноактрисой. Об этом пишет Mirror.

Юди пришла в монастырь в возрасте 10 лет. К такому решению она пришла после школьного урока, на котором монахини рассказывали о жизни в обители.

Спустя восемь лет девушка влюбилась в преподавателя богословия и решила покинуть монастырь.

Она переехала в город Медельин и прошла кастинг веб-кам моделей сайта для взрослых.

Юди рассказала, что духовник пытался отговорить ее от карьеры порноактрисы, но она считает свою новую работу «достойной и артистичной».

Девушка также сказала, что продолжает посещать церковь каждую пятницу, субботу и воскресенье.