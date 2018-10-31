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Колумбийка ушла в порноактрисы после жизни в монастыре
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Колумбийка ушла в порноактрисы после жизни в монастыре 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: Instagram
Колумбийка Юди Пинеда после восьми лет, проведенных в монастыре, решила стать порноактрисой. Об этом пишет Mirror.
Юди пришла в монастырь в возрасте 10 лет. К такому решению она пришла после школьного урока, на котором монахини рассказывали о жизни в обители.
Спустя восемь лет девушка влюбилась в преподавателя богословия и решила покинуть монастырь.
Она переехала в город Медельин и прошла кастинг веб-кам моделей сайта для взрослых.
Юди рассказала, что духовник пытался отговорить ее от карьеры порноактрисы, но она считает свою новую работу «достойной и артистичной».
Девушка также сказала, что продолжает посещать церковь каждую пятницу, субботу и воскресенье.
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