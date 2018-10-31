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Пока вы спали: В Россию пустят миллионы украинцев и белорусов
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Пока вы спали: В Россию пустят миллионы украинцев и белорусов 

Рамблер 59 минут назад

В Россию пустят миллионы украинцев и белорусов

Приоритетом новой концепции миграционной политики России станет привлечение в страну русских и русскоязычных жителей стран бывшего Советского Союза. Об этом «Коммерсанту» рассказал аноним, знакомый с текстом документа. По его словам, концепция может быть представлена уже сегодня президентом Владимиром Путиным, необходимым ее принятие делают «изменившиеся геополитические реалии», а тем, кого она коснется в первую очередь, станут жители Украины и Белоруссии.
«России нужны миллионы людей», — отметил он.

Россиян отвезут на экзотические курорты

В России появились регулярные прямые рейсы на экзотические курорты, куда раньше можно было улететь лишь в рамках тура. Как сообщают «Ведомости», авиакомпания Nordwind, аффилированная с турфирмой Pegas Touristik, начала продавать билеты в такие места, как Амман (Иордания), Джидда (Саудовская Аравия), Ольгин, Кайо-Коко и Санта-Клара (Куба). Улететь туда можно из 45 городов России со стыковкой в столичном аэропорту «Шереметьево».

ПД-50 потянет на дно программу ремонта судов

Авария, в результате которой затонул плавучий док ПД-50, грозит срывом программы ремонта подводных лодок и крупнотоннажных кораблей России. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил глава Объединенной судостроительной корпорации. По словам Алексея Рахманова, по меньшей мере в этом году при помощи ПД-50 не будут ремонтироваться другие суда, а что будет после, станет известно лишь после того, как док будет поднят со дна, когда станет понятно, может ли он быть восстановлен.

Меркель может уйти в 2019-м

Канцлер Германии Ангела Меркель может уйти в отставку через семь месяцев, заявил Zeit ее бывший заместитель Зигмар Габриэль. По словам бывшего вице-канцлера и экс-министра иностранных дел Германии, в мае 2019 года Меркель может объявить об отставке, чтобы позволить Христианско-демократическому и Христианско-социальному союзам, а также Социал-демократической партии и партии «Союз 90/Зеленые» сформировать правительственную коалицию.

«Пахать и пахать на эти МВФы»

Экономика Украины — это «катастрофа», заявил в эфире канала «112» депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, свидетельствует о катастрофе то, что внешний долг Украины ныне составляет 47,5 миллиарда долларов, а главная статья расходов в проекте бюджета на 2019 год — это его обслуживание. Рабинович считает, что украинские власти «закладывают» украинцев в бюджет, чтобы они «пахали и пахали на эти МВФы».
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