В России изменят миграционную политику

На VI Всемирном конгрессе российских соотечественников будет представлена новая концепция миграционной политики, передает «Коммерсантъ».

По информации издания, цель изменений — упростить соотечественникам процедуру оформления гражданства и выдачи разрешений на проживание и работу и привлечь в страну миллионы соотечественников. Потенциальными источниками притока мигрантов рассматриваются Украина и Белоруссия.

Планируется, что приоритет будет отдаваться русским и русскоязычным мигрантам, поскольку из-за общности языка и культуры они смогут быстрее адаптироваться. Новая политика будет предусматривать распределение потоков мигрантов в конкретные агломерации, где нужно повышать уровень жизни.

В сентябре сообщалось, что в России решили сократить число иностранных работников, занятых в сфере строительства: они смогут составлять максимум 80 процентов от общего числа сотрудников предприятий. По планам чиновников, после вступления постановления в силу часть мест должны занять россияне.