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Названа средняя зарплата учителей в Москве
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Средняя зарплата учителей в Москве выросла до 90 тысяч рублей 

Парламентская газета + ещё 1 33 минуты назад
Фото: ПГ / ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Начальник управления экономического анализа Департамента образования города Москвы Александр Муратов на заседании комиссии Мосгордумы во вторник сообщил о росте в столице средней ежемесячной зарплаты учителей до 90 тысяч рублей.
«За девять месяцев 2018 года размер заработной платы педагогических работников организаций общего образования перешагнул планку в 90 тыс. рублей», — цитирует ТАСС его слова.
Муратов отметил, что в прошлом году этот показатель составлял 75,8 тыс. рублей.
По его словам, добиться увеличения среднего уровня удалось за счет реализации майских указов президента; введения городских надбавок, в том числе за классное руководство, и развития проекта «Московская электронная школа».
При этом чиновник пообещал сохранить достигнутый уровень зарплат по всем категориям работников в сфере общего образования и в следующем году.
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