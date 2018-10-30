Названа средняя зарплата учителей в Москве

Средняя зарплата учителей в Москве выросла до 90 тысяч рублей

Начальник управления экономического анализа Департамента образования города Москвы Александр Муратов на заседании комиссии Мосгордумы во вторник сообщил о росте в столице средней ежемесячной зарплаты учителей до 90 тысяч рублей.

«За девять месяцев 2018 года размер заработной платы педагогических работников организаций общего образования перешагнул планку в 90 тыс. рублей», — цитирует ТАСС его слова.

Муратов отметил, что в прошлом году этот показатель составлял 75,8 тыс. рублей.

По его словам, добиться увеличения среднего уровня удалось за счет реализации майских указов президента; введения городских надбавок, в том числе за классное руководство, и развития проекта «Московская электронная школа».

При этом чиновник пообещал сохранить достигнутый уровень зарплат по всем категориям работников в сфере общего образования и в следующем году.