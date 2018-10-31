Моряков «Норда» заставляли признать себя гражданами Украины

У моряков судна «Норд» после задержания в аэропорту забрали загранпаспорта, а также пытались заставить их признать себя гражданами Украины, заявил освобожденный член экипажа, 21-летний моторист-практикант Дмитрий Бажанов.

Бажанов — самый молодой член команды задержанного в марте украинскими силовиками российского сейнера «Норд». Он смог вернуться в Керчь поздно вечером во вторник после состоявшегося обмена экипажа на семь украинских моряков, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что членов экипажа задержали 25 марта; 10 или 12 дней они «провели на пароходе», а после моряков «отвезли в Мариуполь». Там прошел суд и началась «экстремальная экскурсия по Украине».

«Из Мариуполя мы поехали в Харьков, на границу. Там нас не выпустили, сказали — езжайте на Чонгар (пограничный пункт на границе Украины и Крыма). Там нас тоже не выпустили. Потом, пока решались вопросы, мы какое-то время остались в Херсоне, с нами там все время были адвокаты. А после этого, в апреле, мы поехали в Киев и все остальное время были в посольстве. Потом, еще в апреле, была попытка вылететь из Киева, аэропорта Жуляны, но там у нас отобрали выданные нам в посольстве загранпаспорта и вновь не выпустили», — вспоминает Бажанов.

Моряк заявил, что члены команды могли перемещаться по Украине, но под присмотром адвокатов. Последние полгода команда, исключая капитана, провела в посольстве России в Киеве.

Моторист-практикант отмечает, что проживания были хорошими, моряки были обеспечены всем необходимым.

«О том, что мы едем в Крым, узнали рано утром 30 октября: в 4 утра нам сказали: собирайтесь, поедем в Армянск. Все было как снег на голову, совершенно неожиданно. К границе нас сопровождала Нина Карпачева (член исполнительного совета Европейского института омбудсмана, экс-уполномоченной по правам человека в Украине). Она много сделала для нас, мы ей очень благодарны. И адвокатам», — рассказал моряк.

Сообщения погранслужбы Украины о том, что моряки могли спокойно выехать домой, Бажанов назвал ложью: «Они могли нас выпустить, но настаивали на том, чтобы мы признали, что мы граждане Украины. Мы этого не признавали. По паспортам России нас не выпускали. Давили на нас, с самого начала, чтобы мы признали себя гражданами Украины».

Дома моря встретила мать; женщина счастлива, что для ее сына все завершилось хорошо — он жив, здоров и находится дома, это главное, сказала она журналистам.

В данный момент члены экипажа возвращаются к обычной жизни, но помнят, что на Украине остался их капитан.

«С капитаном (Горбенко) мы в последнее время не виделись. Жалко, что он все еще там. Но предполагаю, что скоро он вернется. Все омбудсмены сказали, что теперь начинаем заниматься капитаном, и скоро он будет дома», — сказал Бажанов.

Тем временем заявил глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что экипажу «Норда» удалось выдержать прессинг украинских властей, не поддаться на провокации и запугивания, «с помощью которых их заставляли признать себя гражданами Украины, а Крым — оккупированным и „аннексированным“.

Он подчеркнул, что моряки не позволили навязать себе чужую волю, сохранили российские паспорта, российский флаг своего корабля, свои честь и достоинство.

Они „доказали нашу правоту, всему миру продемонстрировали крымский характер“, и потому „их возвращение домой — не только наша общая радость“, это „общая победа“.

»Таких людей не запугать и не сломить. И пусть не надеются политические авантюристы, дерущиеся за власть на Украине», — сказал Константинов.

Рыболовецкое судно «Норд» украинские власти захватили в марте 2018 года. У экипажа отняли паспорта.

В октябре семерых моряков «Норда» обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041.

При этом капитан судна остался на Украине, где в отношении него возбуждено уголовное дело. Переговоры по нему должны начаться во вторник.

Прибывшие в Крым моряки показали сбереженный в украинском плену флаг России.