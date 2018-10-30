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Умер звезда YouTube кот Маркиз
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Умер герой ролика Nononono Cat 

Рамблер + ещё 9 53 минуты назад
Фото: MrDron059/youtube.com
В Перми умер кот Маркиз, известный по ролику в Youtube под названием Nononono Cat. Об этом пишет пермское издание 59.ru.
Журналист издания познакомился с хозяином Маркиза, таксистом Андреем, когда сел в его машину. Тот и рассказал о смерти своего питомца. По его словам, кот умер в июне, не дожив два месяца до своего шестнадцатилетия.
Хозяин Маркиза рассказал, что знаменитое видео, набравшее 12 млн просмотров в Youtube, было снято в 2004 году. Ролик часто пересматривали дома, а в интернет выложили лишь в 2011 году.
С тех пор Youtube перечислил автору 6 тысяч долларов.
По словам Андрея, видео было снято, когда к ним в гости пришла 4-летняя девочка. Кот очень испугался ее и, когда она приближалась, издавал звуки, похожие на nononono.
«Маркиз, едва увидев ее, заорал дурниной. Орал так три часа, мы с другом пытались его успокоить. Как только девочка приближалась, у Маркиза начиналась истерика», — рассказал хозяин.
По словам Андрея, девочка потом еще приходила в гости, но Маркиз реагировал на нее спокойно. Такой эмоциональной была только их первая встреча.
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