Умер звезда YouTube кот Маркиз

Умер герой ролика Nononono Cat

Перми умер кот Маркиз, известный по ролику в Youtube под названием Nononono Cat. Об этом пишет пермское издание 59.ru.

Журналист издания познакомился с хозяином Маркиза, таксистом Андреем, когда сел в его машину. Тот и рассказал о смерти своего питомца. По его словам, кот умер в июне, не дожив два месяца до своего шестнадцатилетия.

Хозяин Маркиза рассказал, что знаменитое видео, набравшее 12 млн просмотров в Youtube, было снято в 2004 году. Ролик часто пересматривали дома, а в интернет выложили лишь в 2011 году.

С тех пор Youtube перечислил автору 6 тысяч долларов.

По словам Андрея, видео было снято, когда к ним в гости пришла 4-летняя девочка. Кот очень испугался ее и, когда она приближалась, издавал звуки, похожие на nononono.

«Маркиз, едва увидев ее, заорал дурниной. Орал так три часа, мы с другом пытались его успокоить. Как только девочка приближалась, у Маркиза начиналась истерика», — рассказал хозяин.

По словам Андрея, девочка потом еще приходила в гости, но Маркиз реагировал на нее спокойно. Такой эмоциональной была только их первая встреча.