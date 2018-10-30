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Тест: Выживете ли вы в Москве?
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Тест: Выживете ли вы в Москве? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Public Domain
Больше трети спроса на квартиры в Москве приходится на жителей регионов, сообщили аналитики. Наибольшей популярностью столичное жилье пользуется у потенциальных покупателей из Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Москва, как известно, не резиновая, однако это не мешает понаехавшим успешно покорять столицу — не просто перебираться сюда на ПМЖ, но и покупать тут квартиры. Хотя обосноваться в Златоглавой сможет далеко не каждый. Кого-то остановят трудности, а кому-то просто не понравится постоянная суматоха и беготня. Если вы из региона, наш тест поможет понять, сумеете ли вы выжить в самом большом городе России.
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