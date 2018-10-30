Тест: Выживете ли вы в Москве?

Москва, как известно, не резиновая, однако это не мешает понаехавшим успешно покорять столицу — не просто перебираться сюда на ПМЖ, но и покупать тут квартиры. Хотя обосноваться в Златоглавой сможет далеко не каждый. Кого-то остановят трудности, а кому-то просто не понравится постоянная суматоха и беготня. Если вы из региона, наш тест поможет понять, сумеете ли вы выжить в самом большом городе России.