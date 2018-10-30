Кого русские предупреждают своим «Можем повторить!»

Владимиру Познеру стало стыдно за лозунг «Можем повторить!», который порой приклеивают на свои автомобили некоторые наши водители. Он назвал их безмозглыми и мерзавцами — за то, что они хотят войны. Известному телеведущему часто удается увидеть то, чего нет и выдать по этому поводу «глубокомысленное» заключение.

Некоторые, наверняка, видели на машинах наклейки «Можем повторить!» и «На Берлин!». Порой они встречаются как на скромных автомобилях, так и на дорогущих немецких. Увидел на днях такую машину на улицах Москвы и телеведущий Владимир Познер. И в очередной раз пережил чувство глубокого стыда за соотечественников:

«Ехал я вчера в машине с одним моим французским приятелем. Он знает русский язык, но без деталей. И вот мы едем — и он видит на заднем стекле впереди идущей машины картонку с такой надписью «Можем повторить!». И он спрашивает меня, а что имеется в виду.

Я мог бы сказать ему следующее. Есть такой контингент людей у нас, которые спят и видят, чтобы была война. И они, те, которые не имеют никакого опыта войны, которые вообще ее не испытали, потому что те, кто испытал, они бы прокляли тех, кто так говорит. Так вот они, ссылаясь на прошлую войну, как бы грозят противнику. «Можем повторить!» — то есть готовы снова потерять почти тридцать миллионов человек, готовы на то, чтобы еще десятки миллионов стали калеками, чтобы миллионы детей выросли сиротами или без отцов, чтобы тысячи наших сел и городов были снесены с лица земли, чтобы наша страна была отброшена на несколько десятилетий — все это мы «Можем повторить!».

И еще я сказал бы ему, что такое отношение внушают людям некоторые наши политики и некоторые наши журналисты. И что вот эти люди, которые «готовы повторить» — безмозглые, мерзавцы, достойные презрения. Равно как и те, которые грозятся, что мы способны «их» превратить в «радиоактивный пепел», забывая о том, что они то же самое способны сделать с нами.

Я мог бы все это сказать своему французскому приятелю, но не сказал. Потому что стыдно».

Пафос Познера прост — у нас есть люди, которые хотят войны.

Они ее не знали, но, будучи тупыми мерзавцами, хотят «повторить», грозя этим врагам и не думая о том, сколько миллионов жертв это будет стоить России. А еще есть некоторые политики и журналисты, которые внушают этим дуракам подобные мысли и чувства — и они тоже мерзавцы, потому что грозятся уничтожить врагов, забывая, что те могут тоже самое сделать с нами.

И от всего этого Познеру стало так стыдно, что он даже своему соотечественнику-французу (потому что они ведь тоже ему соотечественники) не смог этого высказать.

Вообще возмущение «Повторить» высказывает не один Познер — недавно, например, об этом же говорил его сосед по Первому каналу Дмитрий Нагиев. В одном из интервью он заговорил о том, что ему неприятен «мультфильм про российские ракеты, способные долететь до штата Флорида» — имея в виду видео, продемонстированное во время послания Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Я этого не понимаю, как и надписей «На Берлин», как и надписей «Можем повторить». Что это, что это вообще? Кто ты такой, кусок говна, что ты хочешь это повторить? Я помню еще, как с дедушкой ходил на праздники, на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики, с одной лишь фразой: «Чтоб не было войны». И вдруг ты едешь, сука, с надписью «На Берлин», «41-45, можем повторить»… Ты чего, парень?».

Тут явно что-то не так — какое-то непонимание между звездами и народом. Там, где они видят агрессию, на самом деле присутствуют совсем другие чувства.

Не будем напоминать о том, что подобные лозунги не такое уж частое явление — большинство из нас видело их лишь на фотографиях или читало про них в СМИ. Но они есть — и их не нужно ни стесняться, ни стыдится. Для того, чтобы увидеть в «Можем повторить!» желание ввергнуть свою страну в войну, нужно быть очень большим фантазером. Кстати, сами слова взяты с надписи на рейхстаге — «За налеты на Москву, за обстрел Ленинграда за Тихвин и Сталинград Помните и не забывайте А то можем и ПОВТОРИТЬ» — и стали популярны в последние годы.

В сегодняшнем использовании этих слов каким-нибудь конкретным человеком можно найти пустое бахвальство и претензии на крутость — вот, дескать, ничего не сделал в жизни, а хочет встать в один ряд с поколением победителей. Можно и пожурить за это — и уж тем более за лозунг «На Берлин» на немецком гелентвагене. Но смысл этих наклеек всё же совсем в другом.

Это защитная реакция на то внешнее давление, с которым сталкивается Россия. Его можно отрицать или не замечать — как это часто делают наши космополитичные либералы — и даже говорить о том, что это Россия сама угрожает миру. Собственно говоря, критикуя «Можем повторить!» за агрессивность об этом фактически и говорят. Но если одни люди не замечают или не хотят замечать внешних опасностей и угроз, это не значит, что их нет — и что другие люди не могут их видеть и реагировать на них.

Россия за последние века столько раз воевала и столько раз находилась в опасности, что странно обвинять наш народ в преувеличении угроз, говорить о том, что «у страха глаза велики». Нет никакого страха — есть знание русской истории и понимание происходящих сейчас в мире процессов, которые без особой натяжки можно назвать предвоенными. Это не значит, что завтра или в среднесрочной перспективе Россия будет втянута в войну — но это значит, что мы не надеваем на себя розовые очки.

И готовы к самым разным угрозам и вызовам, и отвечаем на них самыми разными способами. Укрепляя свою армию и внутреннюю безопасность, выстраивая новый миропорядок, защищая свои национальные интересы, ведя активную информационную войну, отражая психологические атаки, нацеленные на дезориентацию и раскол нашего общества. И одной из форм ответной реакции является как раз и «Можем повторить!».

В ней, кстати, нет вообще никакой угрозы, есть просто напоминание о том, чем заканчивается нападение на Россию. Да, нападение — потому что мы тогда, если кто забыл, отвечали на уже третью за полтора века агрессию «европейской коалиции».

Для того, чтобы увидеть в предупреждении возможному агрессору что-то негативное и уже тем более агрессивность, нужно обладать изрядной долей фантазии или непонимания собственного народа. Впрочем, мы же видим, как в словах Владимира Путина про ответно-встречный удар и «зачем нам мир без России» тоже находят доказательства «извечной агрессивности России». Вопрос только в том, кто и зачем «находит».