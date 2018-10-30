Заплатят россияне: скандал вокруг Минприроды
Рост ставки экологического сбора приведет к росту стоимости продуктов в России. Об этом, как сообщает «Коммерсант», предупредил исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов. В своем письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву Мамонтов написал, что планируемый Министерством природы уже с 2019 года рост ставки экосбора приведет к увеличению потребительских цен. Во избежание «шокового эффекта» Мамонтов предложил увеличивать ставку постепенно в течение трех лет.
США ждет новая гражданская война
В США может начаться новая гражданская война. Такое мнение в колонке для The Sunday Times высказал историк из Гарвардского университета Нил Фергюсон. По его словам, «культурная» гражданская война между американцами разных политических взгляд уже идет в интернете. Окончательный же раскол и настоящая война могут случиться уже после следующих выборов президента, которые должны состояться в ноябре 2020 года.
Автоинструкторам создали профстандарт
В воскресенье в России впервые появился профессиональный стандарт для автоинструкторов. Как сообщает «Коммерсант», 28 октября вступил в силу соответствующий приказ Министерства труда. Отныне инструкторы по вождению, работающие в автошколах, должны иметь по меньшей мере среднее профессиональное образование и трехлетний стаж вождения, обязаны знать устройство и конструктивные особенности машин, на которых учат вождению, а также должны быть осведомлены о «возрастных особенностях» своих учеников. Кроме того, инструкторами не смогут работать те, кто в течение последних пяти лет был лишен прав.
Россияне узнают о долгах по СМС
С 2020 года судебные приставы начнут оповещать россиян об имеющихся у них долгах по СМС. Об этом «Известиям» рассказал начальник ФССП. По словам Дмитрия Аристова, проект соответствующего закона уже разработан. Необходимость его принятия чиновник объяснил недостаточной эффективностью и дороговизной почтовой связи.
Россиян задерживают на Кипре
Кипрские пограничники задерживают и высылают туристов, которые намерены побывать на частично признанном Северном Кипре. Об этом в своем фейсбуке рассказала петербурженка Ирина Широбокова, оказавшаяся в подобной ситуации. По словам девушки, она купила билет в Ларнаку (Кипр), а номер сняла в отеле на территории Северного Кипра. Однако по прилете Широбокова была задержана пограничниками, которые сообщили ей о невозможности посещения «оккупированной Турцией территории». Петербурженку задержали, поместили в камеру в аэропорту, где сидели несколько людей, попавших в ту же ситуацию, а затем вынудили подписать согласие оплатить собственную депортацию. После этого девушку под конвоем препроводили на борт самолета в Москву.
«В последнее время действительно наблюдается ужесточение контроля за посещением иностранными гражданами Северного Кипра», — рассказали BFM в посольстве России на Кипре.