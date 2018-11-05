«Ночь искусств» посетили тысячи человек

Порядка шести тысяч человек посетили акцию «Ночь искусств», которая прошла в Музее Победы. Праздничная программа длилась 12 часов.

«В этот вечер в музее «ожила» история Великой Отечественной войны. В диорамном комплексе и основной экспозиции зрители увидели реальные события военных лет, разыгранные талантливыми актерами», — приводит Агентство «Москва» слова собеседника в пресс-службе музея.

Он отметил, что те, кому не удалось посетить мероприятие, посмотрели театрализованную программу благодаря онлайн-трансляции.

Праздничная программа началась с масштабного флешмоба у стен музея, приуроченного ко Дню народного единства. Позже в Зале Полководцев состоялся творческий марафон. Также в кинотеатре Музея Победы прошли бесплатные кинопоказы и спектакли для детей.