Ещё
«Ночь искусств» посетили тысячи человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ночь искусств» посетили тысячи человек 

News.ru + ещё 13 33 минуты назад
Фото: vk.com/muzeypobedy
Порядка шести тысяч человек посетили акцию «Ночь искусств», которая прошла в Музее Победы. Праздничная программа длилась 12 часов.
«В этот вечер в музее «ожила» история Великой Отечественной войны. В диорамном комплексе и основной экспозиции зрители увидели реальные события военных лет, разыгранные талантливыми актерами», — приводит Агентство «Москва» слова собеседника в пресс-службе музея.
Он отметил, что те, кому не удалось посетить мероприятие, посмотрели театрализованную программу благодаря онлайн-трансляции.
Праздничная программа началась с масштабного флешмоба у стен музея, приуроченного ко Дню народного единства. Позже в Зале Полководцев состоялся творческий марафон. Также в кинотеатре Музея Победы прошли бесплатные кинопоказы и спектакли для детей.
News.ru: последние новости
Племянница Скрипаля отказалась от экспертизы после ДТП Житель Волгограда поселил на балконе волка Умер народный артист России Олег Лавров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Андреева покинула Россию
«Хотите Крым? Платите триллионы!»146
К России обратились с просьбой о защите452
Хуг рассказал о российских десантниках в Донбассе360
Названа причина разрушения индонезийского Boeing26
Видео
00:43
Связанный полицейский обезоружил преступника и спас заложницу
Криминал Происшествия
01:19
«Хотите Крым? Платите триллионы!»
Политика В мире
00:59
Успех Сербии вызвал гнев Запада
В мире
00:40
На кону политическая судьба Трампа
В мире США
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
01:17
«Найти и покарать»: кислота убила чиновницу
В мире Статьи
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин поставил в пример мировым лидерам Екатерину II
Политика
02:10
Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей
Новости Москвы
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение