Россиянам разрешат калечить преступников

В Совете Федерации хотят расширить пределы самообороны

Россиянам нужно позволить активно защищать свой дом и семью от преступников, призвал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров

Как стало известно « Парламентской газете », в настоящее время сенатор работает над законопроектом, который расширит допустимые пределы самообороны.

По задумке автора, в уточнении нуждается сама концепция самообороны: она должна относиться к защите не только жизни человека и интересов государства, но также здоровья и имущества. При этом должен закрепиться подход, при котором человеку, который решил дать отпор преступникам и в ходе борьбы нанёс им увечья, не нужно доказывать свою невиновность и отсутствие умысла в своих действиях.