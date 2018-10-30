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Россиянам разрешат калечить преступников
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В Совете Федерации хотят расширить пределы самообороны 

Парламентская газета 8 часов назад
Россиянам нужно позволить активно защищать свой дом и семью от преступников, призвал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров.
Как стало известно «Парламентской газете», в настоящее время сенатор работает над законопроектом, который расширит допустимые пределы самообороны.
По задумке автора, в уточнении нуждается сама концепция самообороны: она должна относиться к защите не только жизни человека и интересов государства, но также здоровья и имущества. При этом должен закрепиться подход, при котором человеку, который решил дать отпор преступникам и в ходе борьбы нанёс им увечья, не нужно доказывать свою невиновность и отсутствие умысла в своих действиях.
«Я убеждён, что в законе и правоприменительной практике должна быть презумпция правоты потерпевшего, отражающего нападение преступника. Особенно если нападение вооружённое и особенно, если нападение связано с незаконным проникновением в жилище или другое помещение», — подчеркнул Алексей Александров в интервью «Парламентской газете».
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