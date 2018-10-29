Названа дата похорон композитора Владимира Бородина

Композитор Владимир Бородин будет похоронен 31 октября в Домодедово . Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соавтора Бородина поэта Николая Бирюкова.

Ранее сообщалось, что Владимир Бородин погиб в ДТП по дороге в подмосковный Солнечногорск. На светофоре в машину, где находились также его сын и невестка, врезалась фура.

Родственники композитора находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Владимир Бородин — автор музыки к песням «Поздний вечер в Сорренто», «Сто дней до приказа», «Ангел-хранитель», «До станции Зима» и др.