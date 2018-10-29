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Названа дата похорон композитора Владимира Бородина
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Названа дата похорон композитора Владимира Бородина 

Рамблер 1 час назад
Фото: borodinmusic/instagram.com
Композитор Владимир Бородин будет похоронен 31 октября в Домодедово. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соавтора Бородина поэта Николая Бирюкова.
Ранее сообщалось, что Владимир Бородин погиб в ДТП по дороге в подмосковный Солнечногорск. На светофоре в машину, где находились также его сын и невестка, врезалась фура.
Родственники композитора находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Владимир Бородин — автор музыки к песням «Поздний вечер в Сорренто», «Сто дней до приказа», «Ангел-хранитель», «До станции Зима» и др.
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