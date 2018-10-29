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Скончалась актриса Наталья Кенигсон-Хансен
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Скончалась актриса Наталья Кенигсон-Хансен 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Кино-Театр.РУ
В Германии в минувшую субботу умерла Наталья Кенигсон-Хансен.
Наталья родилась 17 ноября 1939 года в семье Народного артиста СССР Владимира Кенигсона и актрисы Нины Павловны Чернышевской.
В 1961 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс Веры Пашенной).
В 1960-х годах — актриса театра на Таганке. Была режиссёром Малого театра, Высших режиссерских курсов телевидения.
Наталья Кенигсон была замужем за актёром Алексеем Эйбоженко (скончался в 1980 году).
Их 48-летний сын — Алексей Эйбоженко — работает ведущим на радио и телевидении.
Последние годы жила в Германии.
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