Открыт самый большой аэропорт в мире

По словам главы государства, первое время воздушная гавань сможет обслуживать около 90 миллионов пассажиров в год, а через десять лет — до 200 миллионов человек в год. Эта цифра почти в два раза превышает трафик в самом крупном на сегодняшний день аэропорту, который находится в Атланте, США.

Авиакомпания Turkish Airlines совершит первые рейсы из новой воздушной гавани по трем внутренним направлениям: Анкара, Анталия и Измир. Также авиакомпания совершит перелеты в Баку и аэропорт Эрджан.

В июне онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров. На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла. Вторую позицию занял греческий Элефтериос Венизелос в Афинах (8,69 балла), третью — аэропорт Токио (8,63 балла).