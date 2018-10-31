Треть телевизоров останутся с «черным» экраном

До 30% телевизоров в РФ могут остаться с «черным» экраном

До 30% телевизоров в России могут перестать работать, если аналоговое телевидение будет отключено. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение экспертов, сделанное по запросу Минпромторга.

Государство перестанет субсидировать распространение сигнала в аналоговом формате за пределами городов с населением более 100 тысяч человек с 1 января 2019 года, отключение аналогового ТВ запланировано на середину января 2019 года.

Переход с аналогового на цифровое эфирное вещание предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы». Однако, согласно экспертным к переходу на цифровое вещание не готовы от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров. Они могут остаться с "черным" экраном.

Телевещатели полагают, что сигнал имеет смысл отключать постепенно, а сам процесс нужно сопровождать масштабной информационной кампанией.

Позиция представителей рынка встретила поддержку профильных чиновников. В качестве эксперимента аналоговое ТВ могут отключить в Тверской области, чтобы вещатели могли оценить, как изменится телесмотрение, подтвердил анонимный федеральный чиновник, знакомый с деталями обсуждения проекта.

Для оценки результатов пилотного проекта в Твери будет проведено прицельное социологическое исследование, а его выводы будут использованы для оценки ситуации.