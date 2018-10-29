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Тест: Вас бы приняли в комсомол?
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Тест: Вас бы приняли в комсомол? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Public Domain
Сегодня, 29 октября, отмечается столетний юбилей комсомола. В этот день в 1918 году открылся первый съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором объявили о создании комсомольской организации.
Состоять в рядах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (сокращенно ВЛКСМ, или комсомол) должен был каждый уважающий себя советский житель в возрасте от 14 до 28 лет. Однако брали туда не всех. Проверьте, могли бы вы попасть в ряды комсомольцев, или бы вас забраковали — пройдите тест.
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