Москалькова захотела меньшей политизации премии Сахарова

Москалькова надеется, что в будущем премию Сахарова получат правозащитники

В четверг стало известно о присуждении Европарламентом Сенцову правозащитной премии имени Андрея Сахарова. Лауреат был назван на сессии в Страсбурге . Награда будет вручена на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря. Посольство США на Украине призвало Россию освободить Сенцова, чтобы он мог лично получить присужденную ему премию Сахарова. В Москве такое решение назвали политизированным.

"Мне очень жаль, что премия не досталась другим правозащитникам в России, которые тоже выполняют огромную правозащитную работу… Поэтому остается надеяться, что в будущем истинные правозащитники, те, которые проводят большую работу, будут больше в поле зрения учредителей (премии)", — сказала Москалькова РИА Новости.

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы премия не была связана с политическими вопросами.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" *, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России