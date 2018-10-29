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Москалькова захотела меньшей политизации премии Сахарова
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Москалькова надеется, что в будущем премию Сахарова получат правозащитники 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что в будущем премия имени Андрея Сахарова перестанет быть политизированной и будет присуждена правозащитникам, которые проводят огромную работу.
В четверг стало известно о присуждении Европарламентом Сенцову правозащитной премии имени Андрея Сахарова. Лауреат был назван на сессии в Страсбурге. Награда будет вручена на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря. Посольство США на Украине призвало Россию освободить Сенцова, чтобы он мог лично получить присужденную ему премию Сахарова. В Москве такое решение назвали политизированным.
"Мне очень жаль, что премия не досталась другим правозащитникам в России, которые тоже выполняют огромную правозащитную работу… Поэтому остается надеяться, что в будущем истинные правозащитники, те, которые проводят большую работу, будут больше в поле зрения учредителей (премии)", — сказала Москалькова РИА Новости.
Она подчеркнула, что очень важно, чтобы премия не была связана с политическими вопросами.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Экстремистское движение, запрещенное в России
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