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Калуга и Пенза присоединились к проекту «Великие имена России»
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Калуга и Пенза присоединились к проекту «Великие имена России» 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В финальный список конкурса по переименованию российских аэропортов вошли 47 воздушных гаваней страны. Об этом сообщается в релизе организаторов конкурса «Великие имена России». Цель проекта — дать аэропортам имена людей, вошедших в историю страны.
Вслед за Чукоткой (Анадырь) и Чувашией (Чебоксары) к проекту присоединились Калуга и Пенза.
Организаторы приняли решение продлить второй этап конкурса до 30 октября 2018 года, чтобы жители регионов могли предложить свои варианты кандидатов,
«Мы приняли решение подвинуть сроки, чтобы дать возможность жителям присоединившихся регионов в спокойном режиме выдвинуть своих кандидатов для включения в лонг-лист для голосования», — заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
По его словам, проект делается ради людей, которым не безразличны отечественная история и имидж родного края.
Уже есть некоторые предположения, касающиеся новых названий. Глава Общественной палаты Калужской области Галина Донченкова считает, что жители региона проголосуют за земляка, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.
Глава Пензенской общественной палаты Владимир Подобед говорит, что самым верным решением было бы присудить местному аэропорту имя Михаила Лермонтова.
«Великие имена России» — масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Чтобы сделать проект поистине народным, решено провести общенациональный конкурс по выбору имен.
Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество. Оператором проекта выступает Общественная палата Российской Федерации.
Инициаторы говорят, что присваивать имена великих людей аэропортам — это мировой тренд. В качестве доказательства приводят следующие имена: Джон Кеннеди, Шарль-де-Голль, Ататюрк, Индира Ганди Бен-Гурион, Леонардо да Винчи и тд.
Согласно сложившейся практике, с подобной инициативой могут выступать как местные власти, так и общественные организации, жители региона, сотрудники аэропорта. Если инициатива получает широкую поддержку, она реализуется.
В России уже есть воздушные гавани, носящие имена великих людей. В Оренбурге — аэропорт Юрия Гагарина, в Барнауле — Германа Титова, в Кемерово — Алексея Леонова. Аэропорт Ульяновска назван в честь Николая Карамзина. Международный аэропорт Махачкалы носит имя военного летчика, героя СССР Амет-Хана Султана. Аэропорт Магаса, столицы Ингушетии — Героя России Суламбека Осканова. Новый международный аэропорт в Ростове-на-Дону назвали в честь казачьего атамана Матвея Платова.
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