Политолог назвал заказчика кампании против судьи Хахалевой

Российский политолог Алексей Мартынов , после того как информация о подлинности диплома судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой официально подтвердилась, рассказал о сложившемся прецеденте: с помощью заказных кампаний в СМИ крупный бизнес может оказать давление практически на любого судью в стране, так как инструменты защиты деловой репутации судей ограничены.

— Очевидно — многомиллиардный бизнес с помощью черного пиара борется за вынесение нужных ему решений и пытается управлять судом. Создается прецедент: к любому судье в любом регионе страны могут прийти представители бизнеса и сказать — хочешь, с тобой повторим ситуацию как у Хахалевой? Нет — выноси решение в нашу пользу. В любом случае — виноват судья или нет — он уязвим в этой ситуации, — заявил Алексей Мартынов.

Перед этим появился официальный комментарий ректора Сухумского государственного университета Зураба Хонелидзе, который подтвердил: в указанные годы Елена Хахалева училась в этом вузе, а на основании материалов ей выдали дубликат ранее утерянного диплома. Ректор подчеркнул, что далеко не всем обращающимся за восстановлением утраченного документа о высшем образовании удается доказать факт своего обучения, но судья Хахалева смогла предоставить неопровержимые доказательства этого. В итоге она получила дубликат диплома, подтверждающий получение ею высшего юридического образования.

До 1993 года существовал сухумский филиал Тбилисского госуниверситета, в котором по специальности «Правоведение» училась Елена Хахалева. С началом грузино-абхазской войны филиал университета был переведен в Тбилиси, где в 2007 году преобразован в Сухумский государственный университет, работающий в Грузии и поныне. Архивные материалы студентов и государственной экзаменационной комиссии хранятся в Тбилиси, а не Абхазии — именно на основании их вуз подтвердил факт обучения и выдал дубликат диплома.

Но как быть с однокурсником будущей судьи, рассказавшим о том, что не знает Елену Хахалеву? Житель Кутаиси Кахабер Кахетелидзе , чьи слова приводит заявивший об отсутствии диплома адвокат Алексей Салмин , учился на историческом факультете и очной форме обучения, а судья Хахалева — на другом факультете и заочной форме, поэтому очевидно, что Кахетелидзе не сталкивался с ней. Но это вовсе не значит, что она там не училась. Сами рассудите — сколько обучающихся одновременно с вами, но на другом факультете, заочников вы вспомните?

Если официально подтверждено, что судья Краснодарского краевого суда училась в сухумском филиале Тбилисского университета, стоит ли ожидать исков от Елены Хахалевой о защите чести и достоинства к СМИ? В отличие от законодательной и исполнительной власти, судейское сообщество крайне редко пытается защитить себя таким образом. Потому что ситуация, когда судья подает в суд — заведомо проигрышная, ведь ответчик в любой момент может заявить о корпоративной солидарности и муссировать эту новость в медиа. В любом случае — виноват судья или нет — он уязвим, так как, даже имея доказательства на руках, не может вступать в полемику. Значит, на примере судьи Хахалевой сложился прецедент: крупный бизнес может практически безнаказанно организовывать заказные кампании и тиражировать откровенную ложь, чтобы вынудить судью вынести нужное ему решение? Ведь, согласитесь, ни один из судей не захочет повторения этой ситуации в отношении себя, поэтому беззащитен перед подобным давлением.