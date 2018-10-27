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Файнс признался в любви к русской культуре
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Рэйф Файнс признался в любви к русской культуре 

Газета.Ru + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Британский актер и режиссер Рэйф Файнс, который снял фильм о Рудольфе Нурееве «Белая ворона», заявил, что больше всего его впечатлили съемки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Файнса, архитектура, здания и музеи города стали дня него «важным эмоциональным событием».
"Я испытываю большой интерес и любовь к русской культуре", — заявил Файнс.
Он уточнил, что самым эмоциональным моментом на съемках стала сцена на улице Росси, где находилась балетная школа им. Агриппины Вагановой. Он также обратил внимание на значимость эпизода в Эрмитаже, где Нуреев рассматривает картину «Возвращение блудного сына» Рембранта.
Также отмечается, что все реплики своего героя в фильме Файнс произносит по-русски.
Ранее сообщалось, что Файнс получил гражданство Сербии. Он снимал в Сербии фильм «Кориолан» в 2010 году и работал в Белграде над своей лентой о танцовщике Рудольфе Нурееве.
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