Рэйф Файнс признался в любви к русской культуре

Британский актер и режиссер Рэйф Файнс, который снял фильм о Рудольфе Нурееве «Белая ворона», заявил, что больше всего его впечатлили съемки в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Файнса, архитектура, здания и музеи города стали дня него «важным эмоциональным событием».

"Я испытываю большой интерес и любовь к русской культуре", — заявил Файнс.

Он уточнил, что самым эмоциональным моментом на съемках стала сцена на улице Росси, где находилась балетная школа им. Агриппины Вагановой. Он также обратил внимание на значимость эпизода в Эрмитаже , где Нуреев рассматривает картину «Возвращение блудного сына» Рембранта.

Также отмечается, что все реплики своего героя в фильме Файнс произносит по-русски.

Ранее сообщалось, что Файнс получил гражданство Сербии. Он снимал в Сербии фильм «Кориолан» в 2010 году и работал в Белграде над своей лентой о танцовщике Рудольфе Нурееве.