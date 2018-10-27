Названы страны с самой высокой продолжительностью жизни 

Япония, долгие годы считающаяся страной с самой высокой продолжительностью жизни, оказалась на втором месте после Испании в топе-20 стран с самой продолжительной жизнью населения. Об этом сообщает британское издание The Sun.
"В докладе Института показателей и оценки здоровья говорится, что испанцы к 2040 году будут иметь среднюю продолжительность жизни 85,8 лет ", — пишет издание.
Возможно, этому будет способствовать средиземноморская диета, которая делает человека здоровым и продлевает жизнь. Испанцы едят много овощей, фруктов, рыбы, а мяса и яиц — мало.
Японцы к 2040 году в среднем будут жить 85,7 лет. На третьем месте расположился Сингапур, на четвертом — Швейцария, на пятом — Италия. Далее — Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.
В России через 6 лет продолжительность жизни должна составить 76 лет. А к 2030 году вырасти до 80 лет и более. Такие показатели определяет Минздрав.
При этом на протяжении последних десятилетий продолжительность жизни в стране только росла. Так, по данным Росстата, если в 2005 году женщины жили в среднем 72 с половиной года, а мужчины — 58,9 лет, то в 2017 году продолжительность жизни женщин составила 77,2 года, а мужчин — 66,8 лет. Соответственно, продолжительность жизни женщин увеличилась почти на 5 лет, а мужчин — более чем на 7 лет.