Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Россиянам напомнили о длинных выходных и короткой рабочей неделе

На этой неделе у россиян будет три выходных дня: с субботы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 2018 году День народного единства, 4 ноября, выпал на воскресенье, поэтому понедельник, 5 ноября, стал нерабочим днем.

Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что после трех выходных в России будет четырёхдневная рабочая неделя: она начнется во вторник, 6 ноября, и закончится в пятницу, 9 ноября.

В 2019-м россиян ждут десять дней новогодних каникул и девятидневные майские выходные. В честь Нового года страна будет отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно.

В мае благодаря переносам дней у россиян будут выходные с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.