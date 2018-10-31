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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
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Россиянам напомнили о длинных выходных и короткой рабочей неделе 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
На этой неделе у россиян будет три выходных дня: с субботы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».
В 2018 году День народного единства, 4 ноября, выпал на воскресенье, поэтому понедельник, 5 ноября, стал нерабочим днем.
Замглавы Роструда Иван Шкловец напомнил, что после трех выходных в России будет четырёхдневная рабочая неделя: она начнется во вторник, 6 ноября, и закончится в пятницу, 9 ноября.
В 2019-м россиян ждут десять дней новогодних каникул и девятидневные майские выходные. В честь Нового года страна будет отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно.
В мае благодаря переносам дней у россиян будут выходные с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.
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